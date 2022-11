Maestra trans luchó contra la discriminación y pudo cambiar su nombre legal

Compartir Facebook

Hace algunos días se conoció la noticia de Roxana Martínez Moreno, quien hizo historia tras convertirse en la primera maestra transgénero que es reconocida legalmente en Tamaulipas, México.

La docente lleva 6 años impartiendo clases en una primaria de la zona de Tampico. Sin embargo, siempre había sido reconocida por su nombre anterior, mientras estaba haciendo la transición de género.

Tiempo después, se decidió por presentar un amparo ante autoridades federales. “Yo le pedí al juez que se me reconozca como mujer, y que me cambie el nombre y género únicamente, los apellidos materno y paterno, esos no se cambian“, explicó la maestra.

Un nuevo comienzo

Roxana consiguió que su acta de nacimiento fuera corregida y así consiguió su nuevo documento de identidad. Su próximo objetivo es lograr que su título profesional pueda ser modificado y así poder optar a una maestría.

Eso sí, el camino no ha sido fácil. Sumado a la discriminación y rechazo constante que tuvo que vivir durante su transición, Roxana también acusó que lograr conseguir la documentación era un proceso muy complejo.

“Hay mucha burocracia y poca democracia. Porque sí es tardado. Es dar vueltas y vueltas. Se autorizó la reforma de matrimonio igualitario, más no lo que iba pegado, que es el cambio de identidad. No tienen conocimiento. Te topas con gente que no está preparada ni para tratarte con tu cambio de identidad ni para hacer trámites “, contó.

Ahora la maestra podrá comenzar el nuevo año escolar y presentarse a sus nuevos alumnos con la identidad que siempre quiso.