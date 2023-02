Maestra universitaria cuidó al bebé de su alumna para que ella diera examen tranquila

Compartir Facebook

La empatía es una de las características más valiosas en el ser humano, la cual permite hacer maravillas incluso con gestos muy pequeños.

Como todos vivimos en situaciones diferentes, es importante ser comprensivos para ayudar a quien necesita una mano extra. Así lo demostró una maestra en el municipio de Sorocaba, en São Paulo (Brasil), con una alumna y su bebé.

Bruna Fidje es una mujer de 32 años que es madre de un bebé de 3 meses, y también estudia en 4to año de Derecho en la universidad. Disfruta de su vida al esforzarse en su carrera y amar a su hijo, aunque a veces surgen desafíos que la ponen a prueba.

Un día que su esposo no pudo quedarse en casa para cuidar del bebé, Bruna no tuvo más opción que llevarlo a clases con ella, ya que debía contestar un importante examen de Derecho Procesal Civil.

“La maestra se compadeció de verme allí tratando de hacer el examen con el bebé en brazos. Ella me dijo: ‘Dámelo, me lo quedo’. Dije que no, porque había mucha gente en la clase. Pero terminé entregando al bebé y ella estuvo dos horas y media cargándolo mientras yo hacía la prueba“, contó Bruna.

Un momento que la madre apreció con todo su corazón por la empatía de la maestra. “Ella iba a lugares para responder preguntas de los estudiantes con él en su regazo, la cosa más linda del mundo. Logré grabar el video antes de que comenzara la prueba, porque me pareció lo más lindo. Fue un bálsamo ver ese cuidado, ese cariño, la forma en que una mujer puede empatizar con otra y tenderle la mano. Ella meció al bebé, lo alimentó y jugó con él. Me emociono solo con recordarlo“, comentó la estudiante.

Iris siempre estuvo pendiente del embarazo de Bruna durante la universidad, y sin tener que preguntarle a la alumna supo que no tenía con quién dejar al bebé, así que no tuvo problema en cuidar de él. El pequeño se mantuvo tranquilo gracias a ella, quien jugó con él y hasta le dio leche del biberón.