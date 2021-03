Magaly a Maricarmen Marín: «Nació una nueva diva»

Compartir Facebook

La Urraca Magaly Medina no se guardó nada y no dudó en criticar a Maricarmen Marín poniéndola como la nueva diva de la televisión, incluso, superando a Gisela Valcárcel.

“Oye, ¿y Maricarmen Marín? Habría que decirle ‘Sor Maricarmen Marín’, porque ella ha salido a dar el pecho, a poner el hombro para defender su programa ‘Mujeres al mando’”, comentó.

Asimismo, tuvo duros calificativos en contra del programa que conduce. “Ya no saben qué hacer, se hunde, prueban de todo pero nada”

“Ahí todos pasan por agua tibia, cuando uno va a ser un tipo de opinión no hay agua tibia. Uno tiene que estar de un lado y otro. En el campo de los grises pasan desapercibido”, enfatizó.

ACONSEJÓ A NATALIE VÉRTIZ NO PELEARSE CON ‘RETOQUITOS’

Magaly Medina decidió comentar sobre la reciente bronca entre la exreina de belleza Natalie Vértiz y Janet Barboza y aprovechó en mandarle algunos consejitos.

Como se sabe, las conductoras de América han tenido un cruce de palabras debido a que la ‘Retoquitos’ criticó a la modelo por haberse realizado algunos arreglos en el rostro.

“Yo lo que le voy a decir a ella (Natalie) es que no se meta contestarle, porque eso es como caer a un nivel de acequia. Ella tiene que ser como siempre, una dama que no se puede ensuciar los zapatos y no puede bajar al nivel de insulto gratuito. Ella (Janet) no mide su vocabulario, y como nadie la va a demandar porque no es nada importante, sigue insultando como le da la gana”, sostuvo.

