Magaly a Sheyla: “¡No te vamos a dar la bendita póliza, demándanos!”

La conductora se puso fuerte y respondió a la demanda de Sheyla Rojas. Según la excompetidora, Magaly la habría difamado y sería la culpable del bullying que recibe por redes sociales.

Magaly Medina considera que no tiene culpa y cree que la modelo se hace la víctima. Ante eso, dijo lo siguiente: “Yo no voy a pagar, ni el canal tampoco por alguna persona que manejó mal su carrera, su imagen, y se denigró así misma de la manera que ella quiso hacerlo”.

En esa línea, Magaly recordó al ex de Sheyla, Pedro Moral: “Nadie la obligó a tener un comportamiento con un novio, que la iba a llevar al altar y al que según él, la dejó porque no le iba a dar la boda del año”.

Magaly demandaría a Sheyla: «Con las mismas armas nos enfrentaremos»

En la última transmisión de su programa, la periodista Magaly Medina envió fuertes declaraciones a Sheyla Rojas. Como se recuerda la modelo esta demandando a la conductora por una cuantiosa suma de dinero.

“Hay unas referencias que son agraviantes contra mi desempeño profesional y mi honor también (…) ella lo ha expuesto, el abogado ha salido a denigrarme, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados”, menciona Magaly, quien dijo se defendería.

Magaly recordó que ella no se corre, e incluso mencionó la vez que se fue a la cárcel. “He sido respetuosa de las leyes, aunque considere que no fue justo me mandaron a la cárcel, me fui a la cárcel, no puede salir del país no lo hago ¿entienden? Con las mismas armas nos enfrentaremos”, se defiende.

