«Que se acuerde que tiene familia si se cruza con Jossmery Toledo», Magaly advierte a Paolo Hurtado

Magaly Medina no fue ajena al nacimiento del tercer hijo de Paolo Hurtado y Rosa Fuentes por lo que no dudó en mandarle su ‘chiquita’ para que no vuelva a meter la pata por respeto a sus hijos.

La conductora le recordó a Paolo que debe tener presente el amor que dice tener hacia sus hijos cuando una Jossmery Toledo se le cruce en el camino.

Pues si tanto dice respetar y amar a sus hijos una manera de demostrarlo es haciendo las cosas bien y no a escondidas.

Le dice sus verdades

Magaly Medina aprovechó la última edición de su programa para mencionar el nacimiento de Vasco, el tercer hijo de Paolo Hurtado.

Es así que la conductora leyó las palabras de Paolo hacia su hijo al anunciar su nacimiento en redes.

«Bienvenido al mundo, mi niño hermoso. Un hijo es el único ser al que se ama más que a uno mismo”, es la frase que el deportista posteó en sus redes sociales junto a la huella plantar de su bebé en su brazo.

Fue entonces cuando la «Urraca» le recordó que debe tener presente el amor que dice tener por sus hijos cuando se involucra en algún escándalo que pueda perjudicar su familia.

«Esperemos que Paolo (Hurtado) se acuerde de lo que escribe cuando se encuentre o cruce otra vez con una Jossmey Toledo y no se olvide de todo y del mundo”, comentó.

Esto tras el polémico ampay al que fue expuesto Hurtado cuando se confirmó que le había sido infiel a su esposa con Jossmery Toledo.

¿Por qué se separó Rosa Fuentes de Paolo Hurtado?

Como se recuerda el pasado 26 de marzo las cámaras de Magaly Tv la Firme sacaron a la luz la jugada que venía haciendo Paolo Hurtado.

Con el fin de mantener una relación clandestina con Jossmery Toledo quien también sabía lo que hacía.

A pesar de todavía mantener una relación con Rosa Fuentes madre de sus 3 hijos.

En las imágenes se pudo ver a Paolo Hurtado, pasando dos días junto a Jossmery Toledo en el Cusco. La pareja llegó por separado al Cusco, pero se hospedaron en el mismo departamento en una exclusiva zona de la Ciudad Imperial.

Los reporteros de ‘Magaly TV: La Firme’ captaron el instante en el que la modelo llegó de noche a Cusco para encontrarse con el deportista del Cienciano.

Incluso, llega al edificio donde vive el jugador e ingresa con llave propia.

Además, se pudo apreciar los esfuerzos de Jossmery para pasar desapercibido, sin embargo, esto no fue suficiente ya que de igual manera fue expuesta como la amante a nivel nacional.

La cereza del pastel fue cuando la parejita pensó que no había personas al rededor por lo que la modelo se mostró cariñosa. Jossmery lo abraza y le roba un beso, mientras que el futbolista se encontraba revisando su celular.

Esto terminó por finalizar su relación con Rosa Fuentes quien al enterarse de todo lo sucedido decidió no perdonar y seguir con su vida como madre soltera.

Al igual que Paolo que tuvo que enfocarse en ser un buen padre para sus hijos ya que como pareja dejó mucho que desear.