Magaly confirma que Assereto está cada día más flaco y más ojeroso y que se pintó el cabello para poder llamar la atención.

La Urraca quedó impactada al ver la fotografía de Gino Assereto donde aparece totalmente desnudo. Según la conductora, Gino habría cambiado mucho tras su separación con Jazmín Pinedo pero todavía tendría esperanzas de volver con ella.

“Jazmín lo anima, se van juntos el fin de semana, siempre en una pareja hay uno que tiene más entusiasmo, está más enamorado que el otro y puede que sea el caso de Gino, que en el fondo de su ser, todavía piensa que hay esperanzas de volver a formar una familia con ella”

Según Magaly, “El tiburón” está cada día más delgado y con muchas ojeras y ahora con el pelo pintado que trata llamar la atención y que aún no se encuentra a sí mismo.

“Es muy confuso esta situación donde ambos son padres, de repente todavía ahí guarda en el fondo de su corazón esa esperanza de volver con la mamá de su pequeña y volver a ser una familia como antes”

La periodista dio su opinión sobre la vida amorosa de Gino y que no se habría dado la oportunidad de rehacer su vida:

“Yo lo veo al pobre muy confundido, se ve que no ha superado esta situación, vive pendiente de su hija, vive pendiente de su ex, no ha hecho una vida propia, no ha buscado su propio camino”

