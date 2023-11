«Nunca dijo que estaba con él», Magaly afirma que Mayra Goñi negaba a Ricardo Mendoza

Magaly Medina no tuvo pelos en la lengua para hablar de Mayra Goñi y Ricardo Mendoza la ex parejita que ahora ya no se ven ni en ‘pelea de perros’.

La conductora aseveró que es Mayra quien no estaba tan ilusionada con el casi romance, pues evitaba hablar del comediante o de confirmar si se encontraba saliendo con él.

Les dice de todo

En el último programa de ‘Magaly Tv la Firme’ la periodista aseveró que Mayra Goñi no estaba tan ilusionada con Ricardo ya que evitaba a toda costa hablar del humorista, caso contrario que pasaba con Ricardo ya que el cada que podía presumí sus salidas con la actriz.

Es por ello, que Magaly Medina recalcó que Mayra no tenía las esperanzas de que su romance fuera a fluir y eso quedó confirmado luego de que la cantante se luciera más seguido con su expareja Nesty.

“Ella la que lo escondía y lo negaba, él era el más entusiasmado, siempre se nota, en una relación, cuando uno le pone más ganas del otro. En toda relación, hay uno que siempre más”, sostuvo.

Según la conductora, Ricardo era el más ilusionado con la situación por lo que la actual separación le podría haber afectado tanto al punto de dedicarle temas de desamor a la actriz quien por su lado se ha dejado ver en discotecas y lugares públicos con Nesty.

“El que se enamoró más fue Ricardo Mendoza, ella no tanto. Ella nunca dijo que estaba con él, él si se mataba diciendo y bromeaba con él, bromeaba con este tema”, agregó.

Como se sabe Ricardo ha evitado hablar del tema en sus redes, pero el día de ayer afirmó que ya no sale con la actriz pues el tema le está resultando incómodo.

Rompe su silencio

Poco después de que Mayra Goñi fuera captada en salidas con su expareja Nesty, Ricardo Mendoza confirmó que el vínculo romántico entre los dos llegó a su fin.

El conductor de «Hablando Huevadas» abrió la caja de preguntas en sus historias de Instagram para responder las dudas de sus seguidores. Y no faltaron quienes le preguntaron por su vínculo con Mayra Goñi.

Tras confirmar que sí salía con Mayra Goñi, el comediante reconoció que actualmente ya no mantiene un vínculo amoroso con la actriz, y esto se debería a la distancia.

El comediante, en sus redes, compartió su versión: «La vi ayer en Siete Sopas, nos cruzamos… Para que sepan también porque ya me aburrió un poco. Efectivamente Mayra y yo salíamos. Salimos durante un tiempo, el tiempo que estuvo aquí en Lima y un poco antes. Pero luego, dejamos de salir. Hace un tiempo hemos dejado de salir y ahora somos patazas. Es mi causa, la piraña esa. Así que, nada. Para que sepan. Actualización del caso».