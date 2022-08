Magaly afirma que no hay boda entre Baladan y su novia

Compartir Facebook

La «Urraca» también enfilo sus dardos contra «En Boca de Todos» por asegurar matrimonio entre la pareja.

Baladan y la influencer colombiana llevan meses de relación. (Foto: Web)

Puso los puntos sobre las íes. En la reciente edición del programa de espectáculos, «Magaly TV La Firme», la popular “Urraca”, Magaly Medina, fiel a su estilo, no dudó en comentar sobre la reciente sorpresa que preparó el modelo uruguayo, Ignacio Baladán, a su novia Natalia ‘La Segura’. En tanto, se mandó con todo contra «En boca de todos» por tomar el acto del chico reality a su pareja como una pedida de mano. ¿No se casan?

Según la conductora de ATV, el uruguayo solo le entregó un anillo simbólico, un detalle, más no era ‘la roca’ del matrimonio. Además, consideró que la novia de Baladán no estaría en la dulce espera. «No es embarazo (…)», dijo muy segura. Asimismo, comentó sobre los anillos de compromisos, esto luego de la sorpresa de Ignacio con su pareja.

«Alguien dijo que los anillos ya no se usaban, yo no sé quién es él, o qué hace. ‘Las mujeres mayores de 30 yo creo que sí quieren una piedra, pero la gente joven no le interesa tanto, prefieren el compromiso mutuo con la otra persona», dijo en un primer momento Magaly, en relación con lo mencionado por el programa de América.

«No me hagan reír, por favor, de cuándo acá las piedras han caído en desuso. Para pedir matrimonio es una piedra (…) todas quieren roca, acá no se trata que tengas 20, 30, 40 ,60. A la hora que se trata de matrimonio es una roca, no me vas a dar uno de canchita», acotó, resaltando que el propio Ignacio dijo que no era de compromiso.

«LA SEGURA» DESCARTA «MATRI»

La influencer colombiana, pareja de Ignacio Baladán, aclaró que ella y el “guerrero” no se comprometieron en matrimonio. También afirmó que el anillo que le entregó solo era para que sean “novios” de manera oficial.

“Jajaja qué ay, qué pregunta, digamos que uno de mis sueños más grandes es casarme y yo no estoy diciendo que yo me voy a casar con Ignacio ahora porque eso no lo sabemos ni él ni yo”, manifestó en “Magaly Tv La Firme”.