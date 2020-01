Magaly ampaya a Jean Deza y Carlos Ascues en juergaza

Cayeron en plena juerga. Los jugadores Jean Deza y Carlos Ascues fueron ampayados por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ en una reunión en plena pretemporada de Alianza Lima en Cieneguilla. El tonazo sucedió el último sábado 11 de enero en el distrito de San Miguel, en la casa de Ascues y duró hasta las 3:00 am del domingo.

En las imágenes se ve a los futbolistas bajando de uno de los autos con varias bolsas en la mano, que serían bebidas alcohólicas. Tras ello, Magaly Medina reveló que la información de la juerga de los futbolistas llegó a su producción debido a las quejas de los vecinos de San Miguel.

Vecinos los echaron por bulleros

“Ellos están cansados de que en la casa de este jugador sus fiestecitas los dejen sin dormir durante varios fines de semana y varios otros días. Entonces se cansaron y nos llamaron para que nosotros viéramos cómo es que ellos organizaban sus fiestas”, comentó la popular ‘Urraca’ que no dudó en arremeter contra aquellas personas que salen en defensa de los futbolistas.

“Y ni bien les dieron día de descanso a los jugadores en su pre entrenamiento en Cieneguilla, pues ellos se fueron a armar fiesta. Ahora qué van a decir los que siempre protegen a los jugadores y lo peor es esa actitud paternalista que dice ‘pero estaban en la casa, ¿acaso estaban en la calle o en una discoteca?’”, agregó.

Dirigente la basurea en supuesto audio

Medina también mostró un supuesto audio del gerente deportivo de Alianza Lima, Gustavo Zevallos, en el que la califica con un adjetivo de alto calibre. “Sí, claro que estaban con permiso, ese era su día libre y han estado en su casa, o sea no han ido a ningún sitio, no ha habido ningún escándalo, lo que pasa es que Magaly es una c***, ellos tienen que tener más cuidado”, se escucha en el audio.

La ‘Urraca’ no se quedó callada y envió un contundente mensaje. “Es un viral que está circulando en las redes, no sabemos si realmente es Gustavo Zeballos, gerente deportivo de Alianza, pero de serlo realmente lo lamentaríamos, ya que los únicos que son unos c*** son Ascues y Jean Deza, y todos los borrachos y juergueros que tienen en sus filas. No maten al mensajero. Irrespetuosos, por eso los voy a seguir ampayando”, finalizó Medina.