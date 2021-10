Magaly aplaude reacción del ‘Gato’ Cuba tras ampay de Melissa: “La desmintió educadamente”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La popular ‘urraca’ se mostró asombrada por la forma en la que el ‘Gato’ Cuba respondió al comunicado de Melissa Paredes, tras ampay.

Magaly Medina habló en su programa sobre todo lo relacionado al ampay de Melissa Paredes. Cabe recordar que Paredes emitió un comunicado apenas supo de las imágenes de la ‘urraca’, pero el ‘Gato’ Cuba salió a desmentirla emitiendo otro comunicado después del suyo.

En este, él indicaba que recién se estaba enterando que su matrimonio con Melissa había llegado a su fin, cuando Paredes aseguraba que ambos habían terminado su relación a fines de setiembre.

Magaly aplaudió la forma tan educada en la que el ‘Gato’ desmintió las palabras de Melissa expresadas en su comunicado. “El ‘Gato’ dijo: ‘ah no, todo el mundo en mis redes sociales me están llamando cornelio’, o sea, me está dejando mal parado y agarró y puso este comunicado que es lapidario. Él la desmintió educadamente porque ha podido destruirla en este comunicado, muy fino”, dijo la ‘urraca’.

La ‘urraca’ resaltó que el futbolista fue bastante caballero al referirse a su aún esposa, a pesar de la situación. Sin embargo, con lo que dijo, la dejó como mentirosa y también como infiel ante todo el público.

Mire también: Rodrigo Gonzáles se burla del ‘Gato’ Cuba tras ampay de Melissa: “Pasó de gato a reno”

Llamó mentirosa a Melissa

La ‘urraca’ no le perdona nada a Melissa Paredes y dijo que ella pensaba pasar por agua tibia el ampay con su comunicado de separación, pero no contó con la respuesta del ‘Gato’. “Melissa Paredes anunció que estaba separada de su esposo, pero no contaba con la astucia del ‘Gato’, el ‘Gato’ saltó al cuello de la gata fiera y le dijo: ‘mentira, no estábamos separados’”, dijo Maglay.

“En una parte de su comunicado, él dice: ‘yo le he dado mi amor y respeto’; lógicamente cuando te casas asumes que es un compromiso de mutuo respeto. La desmintieron en one, encima mentirosa porque sale a decir que terminaron su matrimonio a fines de septiembre para que el escandalo no sea mayúsculo, pero el esposo salió a hablar”, agregó.

Además: Hermano de ‘Gato’ Cuba le brinda su apoyo en redes sociales: “Siempre orgulloso de ti”