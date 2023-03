Magaly apoya a Brenda Zambrano tras final de su relación con Guty

Compartir Facebook

¡Apoyo total! Magaly Medina dedicó unos minutos de su programa para comentar acerca de las últimas declaraciones de Brenda Zambrano. La modelo internacional aseguró que vivió un calvario con su ahora expareja, Guty Carrera. Además, se arrepiente de “haberlo pintado como el novio perfecto”.

“Ponemos primero a esa persona antes que a ti. Yo me quedaba atrás, me descuidaba físicamente, nunca arreglada, primero él y su trabajo, o no voy a hacer esto porque se enoja. Siempre lo ponía primero a él, antes que a mí. Pinté al hombre perfecto y a la relación perfecta. Yo siempre di la cara por él y nunca sentí que él se pusiera una vez en mi lado, que me estaba protegiendo”, comenzó diciendo Brenda para el canal de Youtube Doble G.

Ante esto, Magaly hizo un paralelo con lo que, en su momento, vivió Alejandra Baigorria. Hace unos años, la “Rubia de Gamarra” y el “Potro” mantuvieron una relación que no terminó nada bien.

«Bien se quejaba Alejandra Baigorria en su tiempo que estuvo con él de que le reclamaba. Incluso había unos audios feísimos, horribles, donde él le reclamaba a ella por los hombres con los que se había acostado», mencionó Magaly Medina.

De igual manera, defendió a Brenda y su salud. Magaly advirtió que si alguien te ama, no te debería estar criticando por las personas de tu pasado. Mucho menos por lo que te pongas o dejes de poner.

«Eso acaba tu autoestima, que tu pareja te esté cuestionando tu pasado cuando no tiene que cuestionarte, porque todos tenemos pasado y la persona que está contigo lo mínimo que tiene que hacer es aceptarte no hacerte sentir menos por lo que hayas hecho en tu vida. ¡Bien dejado está! La mexicana creo que lo aguantó bastante, cuatro años, antes hubiera podido dejarlo. La chica además es más conocida allá que Guty Carrera, él recién se está haciendo camino», sentenció Medina.