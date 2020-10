Magaly arremete contra Ernesto Pimentel por entrevista a Richard Swing

Compartir Facebook

Disparó con todo. La conductora de televisión, Magaly Medina, criticó fuertemente a Ernesto Pimentel por haberle dado un espacio al controversial personaje, Richard ‘Swing’, e, incluso, cerrar la entrevista con una canción suya.

“No entiendo por qué América Televisión y La Chola Chabuca, con ese respeto que toda la vida se le ha tenido a su show, haya tenido que abrirle las puertas a este personaje que por lo único que se ha hecho conocido es por ser centro de escándalos e insultos”, indicó la periodista.

Magaly Medina también arremetió contra Richard ‘Swing’, pues en sus declaraciones señaló que, gracias a él, Paolo Guerrero fue al mundial y ahora va a hacer que Perú vaya a Qatar 2022.

“En medio de sus divagaciones y alucinaciones, porque el hombre se siente poderoso, no se quién le ha conferido ese poder, que habla de esa manera. (…) Un tipo ‘payaso’ jamás será un candidato a la Presidencia de la República porque él no nos llega a ninguno de los peruanos, ni a los talones. Le pido a Ernesto Pimentel que siga haciendo el programa de humor, pero que no le de cabida a este tipo de personajes que mancha su programa. Es una vergüenza Richard ‘Swing’”, criticó Magaly Medina.

La conductora de televisión minimizó que, a pesar de tener a Richard ‘Swing’, no le pudo ganar en rating al programada humorístico que lidera Jorge Benavides.

“Así aparece Jorge Benavides. Por más que se esmeró presentando a Richard ‘Swing’, Jorge Benavides le ganó con el ‘Wasap de JB’ porque todos queremos ver ridiculizado a este tipo a más no poder”, finalizó Magaly.

Como se recuerda, Richard ‘Swing’ apareció en televisión peruana el pasado fin de semana, donde reveló que sería candidato presidencial en las elecciones 2021.

