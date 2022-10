Magaly arremete contra Gisela Valcárcel: “Eres una cobarde, arrugaste”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Magaly Medina empezó su programa mandándole una “chiquita” a la “Gise”, luego de que ella solo se dedique a mandarle indirectas durante “El Gran Show”.

Magaly disparó con todo en contra de Gisela Valcárcel.

¡Esto está… que arde! Magaly Medina enfiló sus baterías contra Gisela Valcárcel y la tildó de cobarde, luego de que no le respondiera nada en su programa. Esto, pese a que, durante toda la semana, la “Señito” anunciaba, junto a Giuliana Rengifo, que iban a hacer algo “que todo el público está esperando”.

“Lo que hiciste es jugar con el público. Jugaste con la audiencia y vendiste tu programa. Dijiste que ibas a poner el cuerpo. ¿Qué cuerpo vas a poner? Acá (en Magaly TV, La Firme) sí ponemos el cuerpo de verdad. Eres una cobarde, arrugaste, eres una cobarde”, fueron las duras palabras que tuvo la “Urraca” en contra de la “Señito”.

También puedes leer: Magaly Medina: “Si te sientes run runa, ese no es mi problema”

“Acá nosotros no arrugamos, no nos escudamos en nadie. No estamos arrepentidos de lo que dijimos la semana pasada. Acá no nos ponemos escudos, no como otras. Puro bla bla bla, parecen políticos”, añadió Magaly.

Asimismo, no pudo evitar referirse a las burlas que recibió por parte de Gisela tras su paso por la cárcel. Magaly afirmó sentirse satisfecha porque recibió el apoyo de todos sus seguidores.

“Lo que sí me dio la cárcel es saber exactamente la medida del cariño del público, porque lo que sí fue apoteósico, no es su locutor en off, sino el apoyo de la gente mientras estuve en la cárcel”.

“Tú puedes jugarte con lo que se te dé la gana, puedes decirme todas las indirectas, pero ese hecho injusto por el que yo fui a la cárcel, que tuvo a todo un país en jaque en el año 2008, eso sí no te lo toleró. Acá la que no va a arrugar soy yo”, añadió Magaly Medina.

Mira aquí:

Magaly además afirmó que si quien hubiera ido a prisión fuera Gisela, nadie hubiera pedido su liberación, además sugirió que sería la ‘Señito’ quien debería estar tras las rejas.

“Si Gisela, por alguna razón, vas a prisión, eso no pasaría, porque tú deberías ir a prisión por todas las bobadas que hablas en tus programas”, sentenció la “Urraca”.