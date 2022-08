Magaly arremete contra la «Señito» y la tilda de tacaña

Compartir Facebook

La «Urraca» mostró su incomodidad por las recientes historias de Gisela Valcárcel porque lo considera «una indirecta bien directa».

Magaly considera que la «Señito» es tacaña para comprar carteras. (Foto: Web)

Las comentadas vacaciones de Magaly Medina y las compras que hizo con la hija de Andrés Hurtado, más conocido como “Chibolín”, Jossety Hurtado, produjeron que la conductora de espectáculos sea blanco de críticas por presumir las marcas de las prendas y accesorios que compra y usa. Gisela Valcárcel decidió mandar una indirecta que la pelirroja se tomó muy a pecho, respondiendo fiel a su estilo.

Magaly dejó en claro que la “Señito” no es una persona autorizada para hablar, ya que ella no es “una mujer de carteras” y decidió observar los carteras que utiliza, tildándola de “tacaña” pese a los precios elevados que mencionaba que costaban los accesorios de mano.

La ‘Urraca’ explicó el motivo por el que le gustan las cosas caras: “A mí me encanta el lujo, una de las cosas que yo quería más cuando yo era chiquita, eran las cosas buenas de la vida, bonitas”.

Para Magaly, 800 dólares es barato y fue ese su argumento para responderle a la ‘Gise’: “Ni se las compra, porque las que tiene como esa de Vouitton, es una de las más baratas, que están entre los 800 y 900 dólares que para ella es barato”.

La conductora de “Magaly TV La Firme”, añadió que nadie le compra sus lujos como para que la anden criticando: “A mí me gustan las cosas muy finas y si me las puedo pagar, me las pago, no soy mezquina, no soy tacaña, soy generosa, ella es así, es tacaña, si a mí me gusta algo, me lo compro, yo no le he pedido a ella”.

En otro momento, Magaly recalcó que a ella no le gusta los bolsos de bajo precio y que gracias a su trabajo puede darse lujos. “A mí si me gusta que la gente sepa que en mi closet tengo muchas carteras. A mi esposo es el único al que le permito que me regale carteras. Ella (Gisela) qué va a mostrar si no tiene de marca”.

Finalmente, le pidió a la dueña de GV Producciones que deje de mandarle indirectas. “No vuelvas a hablar de carteras porque tú y yo en eso hablamos en diferentes idiomas. Eres una tacaña. La plata se ha hecho para gastarla”.