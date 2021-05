Magaly arremete contra Sheyla Rojas: “No he necesitado pasar de cama en cama”

Compartir Facebook

¡No se guardó nada! Magaly Medina arremetió contra la polémica modelo Sheyla Rojas, quien recientemente tildó a la conductora de ‘frustrada’ por ‘colgarse’ de ella para que su programa tenga más rating.

“Me da lástima el tipo de vida que una mujer joven, guapa, con un hijo precioso tenga que hacer. Todo lo que hablamos en este programa es porque ella misma lo ha expuesto en sus redes sociales”, expresó la periodista de espectáculos.

La popular ‘Urraca’ agregó que nada tiene que ver la ‘vida perfecta’ de la conductora con el notario. Esto último manifestó Shey Shey en sus redes sociales.

“Mi vida personal no tiene nada que ver aquí, porque yo me gano la vida acá decentemente. No necesito de un fuerte, de alguien a mi lado para tener la vida que tengo. He sacrificado muchas cosas por mi trabajo, sí, pero no por un hombre”, expresó.

“No he necesito pasar de cama en cama, de un jefe a otro, para lograr lo que tengo en mi vida, por eso es que yo voy caminando con la frente en la alto y bien digna, algo que tú no puedes decir”, concluyó.

Sheyla Rojas descarta entrevista con Magaly: “Tampoco le alcanza el presupuesto”

Harta de los ataques, la polémica modelo Sheyla Rojas utilizó sus redes sociales para arremeter contra Magaly tildándola de ‘frustrada’.

La exchica reality se mostró evidente fastidiada por un reportaje emitido por los deslices en su contra. Reportajes de la prensa mexicana relacionan a Shey Shey con las ‘buchonas’, las popularmente conocidas en tierras aztecas por andar con hombres poderosos del narcotráfico.

“Mi pareja es un hombre profesional y trabajador y no tengo que dar explicaciones sobre su vida. Él no es público pero ya estuvo bueno”, dijo al exrubia a través de su cuenta oficial de Instagram.

El portal Instarándula se encargó de captar estos comentarios que hizo la modelo peruana respondiendo a una de las preguntas de sus seguidores sobre la ‘Urraca’.

“Esa señora y sus insinuaciones despectivas poniéndome a mí como algo que no soy”, dijo Sheyla. “No sé si está frustrada porque su relación disque perfecta como pregonaba con su notario llegó a su fin”, continuó.

Asimismo se refirió a una eventual entrevista con la periodista de espectáculos. “Ah, y así me quiera entrevistar, jamás aceptaré darle una entrevista, no quiero y tampoco le alcanzaría el presupuesto si eso le da cólera ni modo”, concluyó.

