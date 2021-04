Compartir Facebook

Angie Jibaja fue invitada el día de ayer al programa “Magaly TV La Firme” a lo que tuvo muy fuertes intercambios de palabras con “La Urraca”

La modelo acudió al programa de Magaly para contar sobre la sentencia en contra de su agresor Ricardo Márquez, quien fue condenado a 15 años de prisión por intento de feminicidio.

En dicha entrevista, “La amiga de todos” habló sobre su etapa de depresión por la que pasaba, además, confirmó que le parece justa la condena contra Márquez.

“Me parece muy justo que esté detenido. En ese momento él había tenido una recaída… Un mensaje a todos los jóvenes, no a las drogas, por favor. Estaba deprimida. Ese accidente le puede pasar a cualquier persona en cualquier situación y momento, yo ya estaba encaminada, tratando de salir de las drogas”

Pero, la entrevista se puso muy intensa cuando la Urraca le preguntó cuánto tiempo levaba sin consumir drogas. A lo que Angie preguntó: “¿Te puedo preguntar lo mismo?”

En ese momento se inició un tenso intercambio de palabras en la que Magaly reveló que ha sido “depresiva toda su vida”, pero que jamás había consumido drogas.

“No consumo, yo he sido depresiva toda mi vida. No he consumido, yo creo que una persona que tiene una vida disciplinada, tener que venir a trabajar desde temprano no consume”

“He tenido un marido que era adicto, mi ex esposo era adicto. Es difícil, por eso lo dejé porque no puedes convertirte en una coadicta toda tu vida, no puedes tratar de salvar a alguien que no quiere salvarse. Es fuerte, pero no he perdido ni desperdiciado mi vida por las drogas”

