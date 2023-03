Magaly asegura que es inocente en el caso Paolo Guerrero: “Alguna vez se sabrá toda la verdad”

Compartir Facebook

En la entrevista con Verónica Linares, Magaly también se refirió al caso del ‘Depredador’ y asegura que no cometió ningún error.

La ‘Urraca’ no tuvo ningún problema en volver hablar sobre el caso Paolo Guerrero y por el que estuvo seis meses en la cárcel de Santa Mónica. Reafirmó que no se ha equivocado pues difundió las irresponsabilidades de algunos peloteros peruanos.

“No me equivoqué con Paolo Guerrero, eso dijo la justicia. La OCMA, lo investigó, lo dijo y alguna vez se sabrá toda la verdad”, indicó. Además, la conductora señaló que sus reporteros hicieron un buen trabajo: “Para mí no era una difamación, para mí era creerle a mi reportero, que lo único por lo que a mí condenan es porque la cámara fotográfica que le había llevado a arreglador, no habría arreglado el flechador”, concluyó.

HABÍA TESTIGOS DE POR MEDIO

Magaly también contó que hubo personas en ese momento que vieron al pelotero: “El vendedor de la esquina lo había visto, el lavador de carros, lo había visto, testimonios que nunca se aceptaron en un juicio, cuando se debió aceptar”, aseguró.