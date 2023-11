¿Injusticia? Magaly aseveró que nunca le dijo «venancio» a Jefferson Farfán y apelará sentencia en su contra

Magaly Medina se tomó unos minutos de su programa para responderle a Jefferson Farfán a raíz de que celebrará que Magaly había perdido el juicio que le interpuso.

La conductora ofreció su descargo y recalcó que considera injusto que a ella se le castigue por opinar cuando otros programas hicieron lo mismo y sólo ella fue denunciada.

No se quedó callada

Al iniciar su programa recalcó que considera un error la decisión del tribunal ya que ella jamás le dijo «Santo cachón» al ex pelotero.

«Acá dice, creo yo, erradamente, me han condenado porque yo le he dicho a Farfán expresiones como ‘santo cachón del fútbol peruano’ y ‘venancio’ que si bien, según dice, son expresiones coloquiales estas son frases hirientes”, dijo la conductora.

Incluso afirmó que ella siente criticar a su estilo sin utilizar palabras de alto calibre que pueda ofender a la otra persona.

«Este es un juicio antiguo, no es parte de mi vocabulario decirle a alguien que es el ‘Santo Cachón’. No es mi manera, cuando yo opino soy una persona satírica, irónica, que me burlo y me divierto, pero no con esas palabras”, agregó.

Asimismo, recalcó que quienes le dijeron «cachudo» no fue ella sino todos los medios que hablaban de su escándalo con Yahaira Plasencia.

“Quienes le han dicho esas palabras son otras personas, mejor dicho, todo el Perú (…) Yo no fui la que le puso los cachos, fue su enamorada pública de ese entonces (Yahaira Plascencia)”, dijo.

Finalmente, confesó que Jefferson Farfán se está esforzando porque la popular «Urraca» vuelva a prisión tal y como lo hizo su mejor amigo Paolo Guerrero.

«Yo le pregunto con todo respeto a la Corte Superior, ¿en qué momento dije era el ‘Santo Cachón del fútbol peruano’? (…) Quiere al igual que su compadre, Paolo Guerrero, que yo vaya a prisión, pero con solo el deseo no mandas a una persona a prisión”. sentenció.

¿Jefferson Farfán la odia?

En la emisión del 14 de noviembre, mismo día en que el Poder Judicial declaró que Magaly Medina perdió la segunda apelación al juicio por difamación de Jefferson Farfán, la conductora soltó algunas declaraciones en su programa «Magaly TV La Firme».

Magaly apareció en el programa diciendo: «He sentido mucha preocupación por redes sociales. A veces no se informa. Muchos de mis fans están preocupadas. Ahora todas las opiniones de las personas que me siguen en redes sociales eran bastante preocupantes».

Magaly comenzó explicando la situación y añadió: «Una condena que todavía tiene que irse a la corta suprema».

«Santo cachón y venancio son frases ofensivas e hirientes», leía Magaly Medina del fallo del Poder Judicial. «Yo no fui quien le puso los cachos, fue Yahaira Plasencia», declaraba Magaly Medina. «No sería difamatoria porque la verdad no es difamatoria», mencionó Magaly Medina dando alusión a la confesión de Jefferson Farfán en «El valor de la verdad».

Magaly dijo que ella podría haber dicho eso en una secuencia de humor. Y que no podría condenarla por algo así.

«Podríamos hacer una encuesta», señaló sobre si la gente piensa que Farfán era cachudo por ella o porque él lo dijo en un programa de televisión abierta.«No se de dónde vienen sus odios por que yo ni lo conozco… Este me persigue hace años y quiere al igual que su compadre (Guerrero) que yo vaya a prisión», mencionó Magaly.