Magaly basurea a Janet y le dice: “yo jamás estuve con un hombre casado”

Fuerte y claro, así respondió Magaly Medina al ser consultada sobre las declaraciones de Janet Barboza en redes sociales, donde esta aseguró que tiene correos que comprometerían a la ‘urraca’ con un hombre casado.

“Yo salí con un hombre separado pero no divorciado. Ya ni recuerdo su nombre, pero lo que si recuerdo, son los coqueteos de una animadora pelirroja, inclusive lo invitaba a Brasil, estando él conmigo”, se lee en el post de Janet.

Ante esto, Magaly calificó de ‘bataclana’ a la conductora de Válgame. “Yo con las bataclanas no me meto, podré tener espíritu de bataclana pero con la vulgaridad no. Yo sé a quién contesto y cómo contesto. No me meto al charco, no me baño en el lodo, ahí nomás, yo si soy una dama”, indicó la periodista.

Asimismo, descartó tomar acciones legales contra ‘La reina de las movidas’. “Le ganaría en dos patadas, porque sé quién soy, sé que jamás me he metido con un hombre casado y por eso hablo, porque tengo autoridad moral para hacerlo, allá los demás, los que tengan rabo de paja no me importa. El que se pica pierde en este negocio”, precisó la conductora de ‘Magaly TeVe, La firme’.

SIGUE CON SEGURIDAD

De otro lado, reveló que entregó a la Dirincri los videos de los supuestos ‘marcas’ que vigilaban su domicilio, tras el ‘ampay’ al jugador de fútbol, Carlos Zambrano.

“Justo hoy (ayer) han ido a entregar los videos en la comisaría, y nos prometió el general Sotil que se están encargando de todo esto. Sigo con medidas de seguridad (…) Nadie del entorno de él (Carlos Zambrano) se ha acercado a hablar conmigo. Es el entorno de varios jugadores que han sido ampayados, y yo pienso que entre los ampayados hay gente que siente que tienen que proteger a su ídolo y lo pueden hacer”, respondió la ‘Urraca’, asegurando que pese a las amenazas de muerte ella continuará con los ‘ampays’. (A. Saavedra)

Foto: Carlos Guerrero