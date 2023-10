«Parece su mamá y no su pareja», Magaly ‘chanca’ a Alejandra Baigorria por defender a Said de las críticas

Magaly Medina no se guardó nada y despotricó contra Alejandra Baigorria por llorar al defender a Said de todas las críticas que viene recibiendo a raíz del estreno de su nueva casa y del nuevo negocio del chico reality.

La conductora de tv cuestionó a la empresaria si está haciendo bien las cosas con Said pues al parecer para la periodista, la rubia está avanzando a pasos agigantados y no al mismo ritmo que el deportista.

Le dice sus verdades

Magaly Medina habló en su último programa sobre las últimas declaraciones que ofreció Alejandra Baigorria en el programa de ‘Mande quien mande’ donde la rubia se animó a hacer un tour por todo su depa presumiendo las exclusivas zonas con las que cuenta.

Es así que la ‘rubia de Gamarra’ en cada recorrido enfatizaba que Said fue quien decoró un ambiente o que compro algunos accesorios de la casa, al parecer intentando justificar su aporte en su nidito de amor.

Es por ello, que la ‘Urraca’ no dudó en burlarse de la chica reality por querer justificar a Said al hacerse de conocimiento público que fue ella quien financió el departamento.

«Qué patética para querer justificar a Said (…) Según el banco, ella pagó la casa, la que se endeudó fue ella, que hizo Said puso el canje», dijo entre risas la conductora.

Además, Magaly afirmó que la empresaria desde tapar el sol con un dedo cuando es notorio que Said no compró la casa ya que tiene un mal registro en Infocorp lo que le impediría solicitar algún préstamo pues ya tiene dos.

«Ella se hace la que Said la suda, que Said trabaja, parece la mamá de Said y no su pareja», acotó la periodista.

Finalmente, Magaly recalco que Alejandra se ha esforzado por crecer en su trabajo, pero no se ha esforzado por llevar terapias que le ayuden a controlar sus emociones ya que no es la primera vez que la modelo se proyecta con una pareja.

«Eres pava por enamorarte de gente que tienes que jalar, ella siempre ha querido una familia desde Mario Hart, por lo que quiere jugar a la casita», dijo la periodista.

¿Qué dijo Alejandra?

Alejandra Baigorria decidió romper su silencio tras la ola de críticas que viene recibiendo su pareja Said Palao por presuntamente no haber puesto dinero para la compra de su hogar.

Esto se dio lugar en la última edición del programa «Mande quien mande», donde la modelo presentó su nueva casa y presumió la nueva tecnología que goza.

«Me pongo medio sensible porque me molesta y me duele mucho que lo ataquen a él de esa manera, porque es un gran hombre y yo soy feliz con él. El dinero no es lo más importante en la vida, no da la felicidad”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la popular ‘Rubia de Gamarra’ enfatizó que está muy orgullosa de su novio, pues es una persona que no muestra en redes sociales lo que les da a los suyos económicamente.

“Yo lo amo, así como es él, es un gran hombre, un gran padre. Lo más importante para mí es ver que él ame a su hija, que se sacrifique para que esté en el mejor colegio, talleres, pero él no le gusta mostrar eso”, agregó entre lágrimas.