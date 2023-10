«No tiene correa», Magaly ‘chanca’ a Cuto Guadalupe por pelearse con el ‘Loco’ Vargas por broma pesada

Magaly Medina habló en su último programa de la reciente pelea entre el ‘Loco’ Vargas y ‘Cuto’ Guadalupe, esto producto de una broma pesada que le hizo el ex de Tilsa al jugador.

Es así que la conductora no fue ajena al tenso momento vivido entre ambos y le dijo de todo a ‘Cuto’ tras no haber soportado una broma que no tenía intenciones de faltarle el respeto.

Le dice de todo

En la última edición del programa Magaly Tv la Firme, la conductora se tomó unos minutos para opinar sobre la pelea que se generó por parte de ‘Cuto’ y Juan Manuel Vargas.

Y es que como se recuerda el ‘Loco’ solo dejó entrever que Guadalupe le había invitado gato cuando fueron a Chincha, esto lo dijo en tono de broma para amenizar el momento.

Sin embargo, esto provocó la molestia de ‘Cuto’ quien terminó ‘cuadrando’ al ‘Loco’ por su comportamiento, tanto fue el problema que el tío de Jefferson Farfán anunció que no era más amigo de Vargas.

Es así que Magaly no dudó en criticar al jugador por tomarse una broma tan en serio y provocar una pelea innecesaria en un programa de tv.

«No tiene correa, realmente se molestó. (…) o sea por un chist, una broma», dijo inicialmente la periodista.

Asimismo, la periodista afirmó que ahora ‘Cuto’ se cree una persona intocable que no se le pueden hacer bromas considerándolo una huachafada de parte del exjugador.

«Cuando vas a un show de televisión al menos has reír a la gente y no te pongas en posiciones moralistas que ahora resulta que salió defendiendo a los animales…», acotó la ‘Urraca’.

Además, afirmó que todo era parte de una broma, del mismo show del programa considerando fuera de lugar la actitud de ‘Cuto’ tildándolo de ‘creído’ por no saber lidiar con la situación.

¿Qué pasó entre ‘Cuto’ y el ‘Loco’ Vargas?

El famoso ‘Cuto’ Guadalupe vivió un incómodo momento cuando Juan Manuel Vargas conocido como el ‘Loco’ Vargas afirmó que le había invitado a una comida a base de gato.

«Puedes comportarte», le dijo ‘Cuto’ a Vargas esperando que el exjugador no brindara más declaraciones sin embargo continúo hablando.

El programa ‘sábado con Andrés’ se había desarrollado con normalidad hasta que ambos jugadores del universitario protagonizaron dicho suceso.

“Cuando me llevó a Chincha me invitó gato. Encima me dio anisado que estaba más fuerte… ‘para que baje’, me dijo, ja, ja, ja”, contó el ‘Loco’.

En respuesta, Guadalupe con evidencia molestia, le dijo lo siguiente: “¿Puedes comportarte? Ese era mi temor. Has jugado en Italia, eres papa de cinco hijos y no te comportas como debe de ser. No me levanto por respeto al público. Pero es momento que te comportes”, expresó molesto con su ‘compadre’.

Tras estas declaraciones Andrés Hurtado solo atinó a decir que no se deben faltar el respeto ya que son compañeros y se sentó entre ambos para separarlos y evitar cualquier otro tipo de comentario.

No se sabe si este suceso fue parte del programa, sin embargo, provocaron diversas risas en el set.