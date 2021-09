Magaly ‘chanca’ a Ethel Pozo por llorar: “Tu mami te regala los programas”

Compartir Facebook

La conductora de televisión Magaly Medina no dudó en mostrar su indignación al ver las lágrimas de Ethel Pozo, quien comentó que le apenaba mucho no pasar mucho tiempo con su hija debido al trabajo de conducción de ‘América hoy’.

“La mayoría de mujeres en este país tienen que dejar a sus hijos aunque no quieran, y encima no tienen cómo dejarlos con una nana o una empleada, tienen que dejarlos a veces solos, porque tienen que ir a trabajar, porque si no trabajan, no tienen qué comer”, dijo la ‘Urraca’.

“Cuando tenemos que llorar, tenemos que hacerlo cuando algo es realmente importante, estamos en un show de televisión. Todos sabemos por qué estamos en un show de televisión, qué es lo que queremos de esto”, agregó.

Magaly Medina no se guardó nada y se fue con todo, incluso le recordó a Ethel Pozo que gracias por la oportunidad que le dio su mamá Gisela Valcárcel, está en televisión. “Ethelcita, si tienes tanto sentimiento de culpa, no puedes con eso y te agarra el lloriqueo, te recomiendo hijita, que de verdad te vayas a tu casa porque nadie te va a extrañar”, dijo.

“Eres una afortunada, porque tienes una chamba que muchos quisieran, tú no necesitas, pero estás trabajando en una chamba de tus sueños, como conductora de televisión aunque no le hayas ganado a nadie”, continuó.

Magaly Medina aconseja a María Fe Saldaña sobre embarazo: “Josimar va a ser un padre ausente”

La joven ex pareja de Josimar Fidel ya había despertado los rumores de un embarazo, pero junto al salsero lo negaron siempre. Pero no lo podía ocultar para siempre y hace unos días Mafer reveló que efectivamente está embarazada.

Mafer confirmó que está esperando una niña del salsero, y que todos los rumores eran ciertos. La ‘urraca’ reveló unas imágenes de Mafer dirigiéndose a una clínica para chequear su embarazo, y asegurarse de que todo esté bien.

Magaly se percató que dentro de las palabras de Mafer al anunciar que estaba embarazada, ella le pedía perdón a su bebé. La ‘urraca’ presume que eso sería porque ella y Josimar ya se habrían separado, por lo que Mafer no podría darle un hogar estable a la pequeña.

“No sé porque le pide perdón a su hijo, será porque como pienso estaba esperanzada en que su relación con Josimar mejore, vuelva a ser como antes que se fuera. Parece que ya se vio con la cruda realidad que él se luce con otra persona”, expresó la ‘urraca’.

