Magaly ‘chanca’ a Fiorella Rétiz por decir que pagó ‘derecho de piso’: “Es conocida porque se ‘chapó’ a un casado”

La conductora arremetió contra la presentadora y la tildó de ‘alucinada’ por decir que es una buena comunicadora y que no pagaría derecho de piso.

Tras el tremendo ampay con Aldo Miyashiro, Fiorella Rétiz reapareció para dar a una entrevista y asegura que no está para periodista y que se merece un buen trabajo pues ‘pagó derecho de peso’. Esto generó las burlas de Magaly Medina.

“Lo que más me llama la atención es que ella realmente cree que ella hizo algo en la televisión, que marcó historia y según ella chotea empleos de reportero porque ya pasó su derecho de piso, cómo lo pagó, chapando con el dueño de la productora donde trabajaba”, comentó.

Además, la ex reportera del ‘Chino’ Miyashiro afirma que está para ser conductora de su propio programa, a lo que Magaly le recordó su ampay: “Esta alucinada dice que quiere conducir un programa, a quién le has ganado, es ser conocida porque te chapaste a un tipo con esposo, eso es tu mérito, ay, no te pases”, exclamó entre risas.

FIORELLA ASEGURA QUE NO TIENE ‘CHAMBA’ POR EL AMPAY

Como se recuerda la reportera fue ampayada con Aldo Miyashiro cuando aún el conductor de tv se encontraba casado con Érika Villalobos madre de sus hijos.

Es así que Retiz recibió una lluvia de críticas y fue tildada como la ‘otra’ al haberse involucrado con un hombre casado, además este ampay le costó su imagen a nivel nacional por lo que tuvo que bloquear comentarios de sus redes sociales para evitar que la sigan atacando.

Es así que ahora Fiorella habló de ese suceso y recordó lo que tuvo que pasar para poder salir adelante con la sombra del ampay que marcó su carrera actoral y profesional.

«Se me cerraron bastantes (puerta) y me preocupó porque tenía un niño que mantener. Me pareció un poco injusto porque laboralmente siempre he sido impecable”, inició diciendo Retiz.

Además, Fiorella afirmó que la acosaban constantemente para que brinde alguna declaración de las imágenes que protagonizó lo que terminó perturbando su tranquilidad.“Estaba expuesta en este tipo de acoso. La gente me dice que soy exagerada, pero hay alguien que te pone una cámara en la cara y te hace las mismas preguntas las 20 veces que se ponen (afuera) de tu casa”, dijo Fiorella.