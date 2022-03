Magaly chanca a Lesly Castillo por postular a la alcaldía: “Dedícate a otra cosa”

Compartir Facebook

La popular ‘urraca’ le dio con palo a Lesly Castillo por querer en convertirse en la próxima alcaldesa de Sabandía, en Arequipa.

En la última emisión de su programa, Magaly Medina decidió hablar de la postulación a la alcaldía de Sabandía de Lesly Castillo. Y es que la modelo les respondió a sus críticos asegurando que “no es necesario tener un título para postular y hacer un cambio”.

Magaly se refirió a estas declaraciones y recalcó que la modelo no pretendería robar dinero al postular a la alcaldía. “Sin duda, Lesly Castillo no necesita la plata. Tiene un marido que le da todos los gustos, el tipo tiene mucho dinero, la engríe muchísimo… No creemos que ella está como algunos otros candidatos a diferentes puestos de nuestra política local, digamos que ambicione una alcaldía para llenarse de plata, no creo que esas sean sus ambiciones”, señaló.

Sin embargo, sí se mostró en contra de que Lesly no tiene ni siquiera estudios universitarios, algo que debería ser un requisito necesario para postular a cargos públicos. La ‘urraca’ pidió que no se propague esta costumbre de postular sin tener estudios superiores.

“No hay que promover que los cargos públicos sean ocupados por gente que no tiene ni estudios. Justamente ahí está el principal pecado de nuestro mundo político (…) Dedícate a otra cosa, pero no un cargo público, creo que no es la forma de salir ante las críticas”, dijo.

Lesly Castillo responde críticas

La modelo subió a sus redes sociales la campaña que ya está trabajando para que la gente pueda conocer su candidatura a la alcaldía de Sabandía, una ciudad en Arequipa. Esto le ha valido muchas críticas pues ella es un personaje de farándula.

Sin embargo, Lesly ha salido a defenderse aclarando que no es necesario tener estudios cuando existen ganas de mejorar las cosas. “No necesito estudiar en una universidad, anda pregúntale a la gente que supuestamente ha estudiado la universidad si ejerce su profesión, y esos políticos que tienen 5,6,7 carreras, a ver si no roban, Mejor quédate calladita y no trates de decirme qué estudiaste, averíguate mi vida para que sepas qué he estudiado”, dijo.

