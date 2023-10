“Me avergüenzan las tontas, creen que su belleza es suficiente”, Magaly ‘chanca’ a Luciana Fuster

Magaly Medina le dijo de todo a Luciana Fuster tras cometer tremenda patinada durante entrevista en vivo.

La conductora remarcó que para ser modelo y representar al Perú se debe tener experiencia y tener conocimientos básicos del Perú para evitar estar protagonizonizando papelones que luego nos dejen mal parados.

Fiel a su estilo

En el último programa de «Magaly TV la Firme» la periodista no tuvo piedad para opinar y burlarse de Luciana Fuster tras afirmar que el Perú es una ciudad y no un país, estás palabras vienen dando vueltas por todas las redes sociales pues consideran que la pareja de Patricio Parodi no es digna representante de nuestro país.

La «Urraca» no dudó en arremeter contra Jessica Newton por elegir a representantes que ‘son inteligentes y con habilidades únicas’ para ser parte de los certámenes de belleza.

«Inteligentísimas… es que la Newton las elige inteligentísimas. Las elige entre mujeres que han logrado avanzar en la vida con tanto criterio, inteligencia, habilidad y múltiples talentos….”, dijo con mucho sarcasmo.

Asimismo, Magaly consideró que no se debe tomar a la broma el que una modelo que represente a nuestro país no sepa algo tan sencillo.

«Por qué tenemos que soportar eso, creo que (Jessica Newton) lo hace a propósito para tener de qué burlarnos», señaló.

Para finalizar, la periodista recalcó que una modelo que represente al Perú no sólo debe tener sólo belleza que presumir sino también sus conocimientos previos sobre cualquier tema.

«Acá no estoy para apoyar tonterías ni tontas… me avergüenzan las tontas, creen que su belleza es suficiente. La belleza es vacía, hueca, si no tienes cerebro”, acotó Magaly Medina.

¿Qué dijo Luciana Fuster?

La Miss Grand Perú 2023 viajó a Vietnam para representarnos en el certamen de belleza Miss Grand International 2023.

Pero, se ha viralizado un video de una conferencia de prensa donde la modelo sorprende a todos al responder una pregunta sobre el Perú.

En el video de TikTok se puede ver que un reportero le pregunta cómo vendería o promocionaría al Perú ante los turistas extranjeros.

«Primero que nada, el Perú es una ciudad maravillosa. Es una ciudad multicultural, es un lugar donde te puedes divertir muchísimo”, se escucha decir a Fuster, quien al parecer no se dio cuenta del error que estaba cometiendo, ya que Perú es un país y no una ciudad.

Los mensajes no se hicieron esperar tras el video y los usuarios criticaron la respuesta de la chica reality.

«Tengo el deber sagrado de etiquetar a Magaly”. “César Acuña: qué veo… un rival”, “Ya desde que dijo, ‘primero que nada’, perdimos. Se dice, en primer lugar”, “Perú no es una ciudad es el país entero, el turismo es nuestro fuerte, tenemos una de las maravillas del mundo y mucho más”, fueron algunos de los comentarios.

Usuarios afirmaron que puede que los nervios le hayan jugado en contra, sin embargo, otros señalaron que si nos puede responder algo tan sencillo como será con las preguntas Miss Grand 2023.