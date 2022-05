Magaly confirmó que a Tula le pertenecería el 25% de los bienes de Javier Carmona

Compartir Facebook

Magaly le respondió fuerte y claro a Tula Rodríguez después de que la conductora de ‘En Boca de Todos’ se refiriera al tema en tv y pidiera a Magaly que por favor no le diera pantalla a la ex mujer de su difunto esposo.

Después de que Magaly le diera unos minutos de su programa a la ex mujer de Javier Carmona y madre de sus hijos mayores Paola Bisso la conductora Tula Rodríguez salió a hablar en medio del llanto negando todas las afirmaciones en su contra.

Y es que se sabe que hasta el momento los hijos de Javier no pueden disponer de las propiedades que su padre le dejó porque Tula no soluciona un tramite legal.

La conductora de Magaly TV La firme leyó la carta que le enviaron los hijos de Javier Carmona explicando su caso y aclararon que Tula Rodríguez también es heredera de los bienes de su padre al igual que ellos y su hermana. Es por ello que al repartirse a cada uno le corresponde el 25 por ciento.

Sin embargo, hasta el momento ninguno puede disponer de nada debido a que la conductora de En boca de todos no ha presentado los datos de su contacto al juez para poder asumir la tutoría legal de su hija menor de edad y se pueda agilizar este proceso.

Según el documento que envió Lucas y Tadeo hijos de Javier figura que el trámite fue obstruido dos veces debido a que no se cumplió con lo que pidió el juez, que según Magaly Medina, serían número de celular, domicilio y copias de DNI. Solo con ello ya podrían disponer todos de sus bienes, pero no se cuenta con ello hasta el momento.

Tula Rodríguez asume gastos completos de su hija: “¿Herencia? Ni un sol recibí”

La conductora de televisión sorprendió a todos sus seguidores al confesar que ella no recibió nada de dinero de su fallecido esposo, Javier Carmona.

“¿Actualmente mantienes al 100% a tu hija?”, preguntó uno de los seguidores de Tula en la red social mencionada. Ella se tomó el tiempo de dar detalles de cómo es que mantiene a su hija y que efectivamente se encarga de todos los gastos de Valentina.

“¡Claro que sí! Pero al millón por ciento, yo me hago cargo de Valentina al millón por ciento absolutamente sola porque es lo que me tocó, caballero no más”, respondió Tula con mucha seguridad.

Y aprovechó esa pregunta para hablar sobre otra duda que también rondaba entre sus seguidores. Pues algunas personas creen que el fallecido esposo de Tula, Javier Carmona, le dejó una gran fortuna como herencia a la conductora de televisión.

“Cuando me dicen ‘ay, la herencia que te habrás quedado’, ¿cuál? Ni un sol, yo sola a mucha honra”, expresó Tula Rodríguez.