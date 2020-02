Magaly contra Nicola: “No le da el cerebrito para conducir”

La conductora Magaly Medina le dio con ‘palo’ a Nicola Porcella por el comentario machista que le hizo a Karina Rivero en el programa ‘Todo por amor’. Recordemos que el exchico reality dijo que a la rubia solo le podía “gilear” los gerentes del canal porque son los que ponen la plata.

“Hay gente que todavía no les da el cerebrito para estar al frente de un programa, pero hay canales que tienen personajes escandalosos como es el caso de Nicola Porcella. Una cosa es armar vasitos, hacer pesas, para eso no necesitas cerebro, pero para conducir un programa para entretener a las familias se requiere un poquito de neuronas. No siempre el físico y los músculos van acompañados de neuronas”, indicó la ‘Urraca’.