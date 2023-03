Compartir Facebook

“Fue al rescate de su papá”. Magaly Medina empezó con esta frase su fuerte crítica a Alejandra Baigorria. La “gringa de Gamarra” decidió llevar donativos a los damnificados en Chaclacayo por las fuertes lluvias, luego de las críticas que los vecinos de dicha zona le hicieran a su padre, alcalde del lugar. Ante ello, la “Urraca” decidió opinar sobre el suceso y afirmó que Alejandra Baigorria “lo hizo para salvar a su papá”.

“Alejandra Baigorria fue al rescate de su papi. Es que su papi no tiene como defenderse. Entonces la hijita toda empoderada fue. Ella que tiene un instinto de mamá de gallina”, señaló Magaly mientras observaba las imágenes de la ayuda llevada por la también empresaria.

Pero no quedó ahí. La conductora de espectáculos se mostró en desacuerdo con que Alejandra Baigorria utilice a sus millones de seguidores para “salvar” a Sergio Baigorria de las críticas. Magaly indicó que el papá de Alejandra “ya está grandecito” y debe asumir la responsabilidad de las cosas que hace o no hace.

“Ale, tú eres una emprendedora y no puedes utilizar los miles de seguidores que tienes o la simpatía que generas. Esa popularidad mediática que te da el estar en Esto es Guerra no la puedes utilizar para ir y defender a papi. Porque papi (Sergio Baigorria) ya es grandecito y ya tiene un cargo público, político. Es alcalde y tiene que asumir las riendas de su distrito. La gente lo eligió a él y no a ti”, agregó Magaly.

De igual manera, criticó con dureza a Sergio Baigorria, luego que él llamara “ignorantes” a los vecinos que reclamaban que se haga presente en las zonas afectadas. También le hizo un pedido público: que atienda la emergencia en su distrito.

“El alcalde debe tener los pantalones suficientes para ser líder. Lo escogieron para ser líder, para buscar soluciones, buscar ayuda. No para que mande a su hija a hacerlo”, finalizó Magaly visiblemente mortificada.