Magaly critica a Brunella por ‘picarse’: “Es una niña tonta, es la hazme reír de la producción”

La conductora arremetió contra Brunella Horna por ofenderse de la broma que le hicieron a su esposo, Richard Acuña

En su programa de Magaly Tv La Firme, la ‘Urraca’ no dudó en ‘jalar las orejas’ a Brunella Horna por no tener correa a la hora de las bromas en su programa de ‘América Hoy’. Asegura que contrataron a la ex chica reality solo para hacer reir.

“Yo creo que a Brunella Horna la contrataron para que sea el hazmerreír del público y de sus compañeros de conducción”, indicó la presentadora que también dijo que ‘Brune’ no está preparada para conducir un programa.

BRUNELLA FASTIDIADA TRAS SU MATRIMONIO

La modelo y empresaria Brunella Horna se encuentra más feliz que nunca tras haber dado el SÍ en el altar junto a su pareja Richard Acuña.

El día de su matrimonio salió como tanto lo había esperado y soñado pues anhelaba casarse con el hombre indicado y la rubia modelo siempre se dejó ver enamorada de Richard.

Sin embargo, ahora Brunella se encuentra fastidiada e incómoda porque ahora ya pasó a las filas de las ‘señoras’ al haberse casado, término que no le gustaría para nada a la modelo.

«Al día siguiente de mi boda ya todo el mundo ya me decía ‘señora’, ‘señora Acuña’, y la verdad, me chocó. Prefiero que me llamen Brunella, soy muy joven para que me digan señora (risas)”, dijo la rubia.