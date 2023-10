¿La incondicional? Magaly critica a Maju Mantilla por viajar junto a su esposo a pesar de rumores de infidelidad

Magaly Medina no suelta a Maju Mantilla tras haber sido captada viajando junto a su todavía esposo Gustavo Salcedo y sus hijos, la conductora no tuvo piedad con la ex reina de belleza por haberse ‘hecho la loca’ tras los rumores de infidelidad del padre de sus hijos.

Como se recuerda el esposo de Maju Mantilla protagonizó un bochornoso momento al ser captado entrando al hotel Westin junto a una amiga suya, las alarmas se activaron luego de especular una posible infidelidad.

Magaly le da duro

La exmodelo viajó este fin de semana a las playas de Ecuador junto a Gustavo Salcedo y sus hijos, pues recordemos que la exreina de belleza dejó en claro que estaban distanciados, pero no divorciados y aún siguen viviendo en la misma casa.

A pesar del escándalo al que estuvieron expuestos por semanas, la pareja de esposos se ha dejado ver junta, pero cada uno guardando distancia pues a pesar de no haber optado por un divorcio los padres de familia estarían todavía unidos por el bien de sus hijos.

No se sabe a ciencia cierta si ambos han decidido ya no continuar la relación, pero sí llevar una vida de padres como siempre lo han hecho.

Ya que no querían involucrar a sus hijos en una pelea mediática.

Sin embargo, la que no perdonó que Maju Mantilla nuevamente se luzca con Gustavo fue Magaly Medina quien la comparó con Silvia Cornejo.

Al perdonar todas las infidelidades de su esposo para aparentar la familia feliz.

«Maju Mantilla con ella no pasó nada y Gustavo Salcedo, fueron captados en una playa en Ecuador junto a sus hijos divirtiéndose. Claro, ella no publicaba fotos con él sino fotos con sus niños como si estuviera sola. Como lo hacía la Cornejo con un año estuvo sin postear fotos con su marido estaba en el mismo restaurante», comenzó diciendo.

Decepcionada

Es así que la popular ‘Urraca’ se dejó ver decepcionada por la actitud de Maju quien pasó por paños fríos el comportamiento de su esposo.

Que si bien es cierto no se confirmó que se tratara de una infidelidad, dejó mal parada a nivel nacional a la ex miss Perú.

«Ella sigue como nada apareciendo en las mañanas, yo no tenía cara, todavía en un programa matutino que se dirige a las mujeres , aparecer sin haber tomado una actitud de una mujer digna y empoderada para aparecer en un programa de televisión. Yo me moriría de la vergüenza porque es vergonzoso porque un marido te falte el respeto de manera pública y desfachatada», expresó.

¿Qué pasó entre Maju y su esposo?

El 4 de agosto el programa de Magaly Tv la Firme difundió unas imágenes del esposo de Maju Mantilla, Gustavo Salcedo entrando a un hotel con una mujer que no era su esposa.

Semanas atrás se habían empezado a especular sobre una posible ruptura ya que Maju en el programa que conduce se vio bastante sensible el día de su cumpleaños.

“Los quiero muchísimo, se han robado mi corazón desde el primer día que pisé este grupo tan bonito, que ahora es la familia (…) Hoy amanecí sensible, no sé, cosas que pasan, pero estoy contenta de celebrar mi cumpleaños con ustedes”, dijo.

En las imágenes se puede ver a Salcedo y a su amiga ir juntos al hotel Westin, donde permanecieron dos horas. Al salir, comieron hamburguesas y el deportista se encargó de dejar a su acompañante en su casa.

La mujer con la que fue captado, Mariana de la Vega no dudó en pronunciarse a través de sus redes sociales.

“El infierno de los vivos no es algo que será; hay uno, es aquel que existe ya aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos», fue un fragmento de su mensaje en redes.