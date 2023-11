«Ojalá pidiera ayuda, ojalá fuera a terapia», Magaly critica a Samahara Lobatón por defender a Bryan Torres

Magaly Medina habló nuevamente de Samahara Lobatón tras las recientes declaraciones de la influencer donde minimiza sus peleas con Bryan Torres en la vía pública.

La popular ‘Urraca’ se mostró apenada por la imagene que le brinda a su hija y es que afirmó que los niños son los más perjudicados cuando no se prioriza una relación sana de pareja.

Le jala las orejas

En la último edición de Magaly Tv la Firme, la conductora no fue ajena a la reciente aparición de Samahara Lobatón en el programa ‘América Hoy’ donde habló de su actual pareja Bryan Torres y donde no dudó en defenderlo con garras y dientes de las críticas de las conductoras del programa.

«Ahora ella defiende su relación a capa y espada cuando se pelea en la calle horrible se empujan se maltratan… eso no está bien», dijo inicialmente Magaly.

Asimismo, recalcó que el ejemplo de familia que le da a su hija es la equivocada ya que si así se pelea en la calle no imagina como se peleará entre cuatro paredes y tal vez delante de la presencia de su menor hija.

«Algún dia esa niña crecerá y creeráque eso es normal porque así es como nosotros hacemos que nuestros hijos normalicen situaciones, el papá viene te da un bofetada y la niñita y el niñito crecen viendo eso. El niño de grande será un golpeador y la niña será una sumisa», acotó.

Además, recordó que las peleas que tenía con Youna no eran para nada tranquilas ya que ambos terminaron en la comisaría por haberse agredido fisicamente.

«No lo resuelven ni en cuatro paredes, ya lo que hemos visto es algo alarmante (…) Ya hemos visto sus peleas con Youna que se salen de toda lógica y de todo respeto», dijo.

Finalmente, la conductora le recomendó a Samahara que cambie su actitud ya que esto a la larga solo terminará perjudicando a su hija y en todas las relaciones que tenga a futuro.

«Ella tiene mucho que trabajar, ojalá pidiera ayuda, ojalá fuera realmente a terapia, ojalá trabajara bien esa parte emocional que de repente le falta», finalizó.

¿Qué dijo Samahara de su pelea con Bryan?

Samahara Lobatón rompió su silencio y aclaró los eventos donde fue captada en una pelea con Bryan Torres en plena calle.

La escena difundida por «Amor y Fuego» mostró a Bryan mordiéndola en el brazo y dándole una patada para recuperar su teléfono.

Según la hija de Melissa Klug el único error es que los grabaron. «Lo que me ha pasado a mí es que yo me peleé en una calle donde ya me estaban grabando y ya me estaban siguiendo, pero yo me peleo en mis cuatro paredes y después se acabó», dijo.

Sin embargo, Samahara afirmó que el video fue malinterpretado y fuera de lugar: «Lo qué pasó ese día solo lo sabemos él y yo. Y más allá de lo que ustedes puedan ver u opinar hay un contexto más allá… No solamente es lo que se ve, hay un contexto detrás».