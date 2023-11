«Así como te engaña a ti engaña a su trampa», Magaly Medica critica al todavía esposo de Leysi Suaréz tras nuevo ampay

Magaly Medina sacó a la luz las recientes imágenes donde se puede ver al todavía esposo de Leysi Suárez entrando a un hotel con la mujer con quien fue ampayado inicialmente.

La conductora fue dura con sus comentarios pues considera que no respeta a su hija ni a su familia ya que se sabe que hasta el día de ayer pedía el perdón de Leysi.

Sin pelos en la lengua

El día de ayer Jaime La Torre fue captado por las cámaras de Magaly Tv la Firme donde se le vio entrando a un hotel con la mujer que engañó a Leysi Suárez hace ya algunos meses atrás.

Es así que la conductora no dudó en criticar al padre de la hija de Leysi por no respetar a su familia y seguir con los mismos comportamientos que lo llevaron a separarse de la bailarina.

«Él no te respeta absolutamente nada no respeta a la familia que formó ni el compromiso que tenía contigo porque se luce libremente por la calle con ella y la abraza», dijo Magaly.

Además, según la propia Leysi aseveró que su todavía esposo le rogaba para retomar la relación por el bien de la familia, pedido al que la conductora radial no accedió pues afirmó que cuando ella toma una decisión es de manera permanente.

«Él sabe quién soy y hasta el día de hoy me tiene en un altar, porque así me lo dice y hace saber. A cada minuto me dice que me ama, me adora y que se muere por recuperar a su familia”, precisó.

Sin embargo, la misma Leysi enfatizó que no pensaba dar un paso atrás ni por su familia porque su relación está rota.

“(¿Evaluarías la posibilidad de perdonarlo?) No. Yo no vuelvo atrás ni para parquear, puedo tener una buena relación por ser el padre de mi hija y lo veré toda la vida, pero nada más. Él me conoce y sabe que nunca se va a cansar de pedirme perdón porque lo que más ama en su vida es su familia”, dijo.

Fuerte igual a su padre

La conductora Leysi Suárez se encuentra trabajando arduamente en su programa de radio Karibeña y en cada una de sus presentaciones como cantante.

Por medio de sus redes sociales, la artista decidió compartir un mensaje tras visitar a su padre, quien falleció hace un poco más de un mes.

«Sin importar los años que pasen sin ti, en mi corazón permanecerás siempre cerca», escribió Leysi junto a una foto donde descansa su padre, unas flores y un globo que dice ‘Te quiero mucho papá’.

«Los últimos meses juntos me hicieron entender muchas cosas. Gracias a ti, puedo ser la mujer aguerrida y luchadora», comenta la conductora radial Leysi, muy agradecida con su padre.

Finalmente, comenta que se vienen nuevas cosas en su vida y está segura que la harán muy feliz: «La vida nos tiene un nuevo camino, el cuál sé que seremos aún más felices».