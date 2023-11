“Hay que ser bien bestia para hablar como lo ha hecho”, Magaly ‘cuadra’ a Mr. Peet por sus comentarios machistas

Magaly Medina no dudó en criticar la actitud de Peter Arévalo, mejor conocido como ‘Mr. Peet’ Y es que el comentarista deportivo pidió disculpas por sus desafortunadas palabras para luego nuevamente incurrir en un comentario que indignó a la conductora.

La popular urraca no tuvo piedad con la ex voz de ‘Esto es Guerra’ y no dudó en decirle sus verdades por haber criticado a el Ministerio de la mujer actrices e incluso activistas.

Le dijo de todo

En el último programa de Magaly TV la firme, la periodista no dudó en increpar la actitud de Mr. Peet.

Quien hace unos días se disculpó por haber tenido comentarios fuera de lugar sobre las mujeres venezolanas.

Sin embargo, la conductora condenó nuevamente a la comentarista por llamar ‘vagas’ a actrices, activistas e incluso le dijo de todo al Ministerio de la Mujer.

Por según él enfocarse en temas que no vienen al caso cuando deberían darles prioridad a otras situaciones más importantes.

Es por ello que Magaly tildó de ‘Bestia’ a Mr. Peet por en lugar de resarcir su error provoque más críticas en su contra.

“Este Mr. Peet lo que hace una mano la deshace con la otra. Después que pidió disculpas por esas desatinadas palabras de borracho cantinero en un programa periodístico de fútbol, pidió disculpas presionado por las críticas y el Ministerio de la Mujer; sin embargo, sale después en otro programa en esa plataforma y lanza una serie de insultos», dijo.

¿Su verdadera personalidad?

Asimismo, la ‘Urraca’ aseveró que el comentarista reveló su verdadera personalidad a pesar de haberse disculpado al parecer falsamente con su público.

«Esa es la personalidad de este Mr. Peet, a mí me parece que es tipo de patanerías de hombre machista e ignorantones no deberían tener un programa donde se hace opinión», dijo.

Además, cuestionó a las marcas que todavía lo auspician como pueden darle facilidades a alguien que se expresa de manera negativa hacia las mujeres.

«Hay gente que lo ve, con auspiciadores, no sé cómo pueden darle el aval a este tipo de bestia, porque hay que ser bien bestia para hablar como lo ha hecho”, afirmó.

Finalmente, Magaly recalcó que las disculpas que ofreció fueron solo para quedar bien mas no para corregir su error con las mujeres venezolanas que había ofendido.

«Pides disculpas no porque a sientas de corazón, no porque sientas que cometiste un error; sino porque querías para salir del paso (…) Desgraciadamente, es lo que tenemos en redes sociales, improvisados sintiéndose los dueños de nada, sintiéndose con tanto poder creyendo que pueden decir las pachotadas que dicen esos señores día a día”, puntualizó.

Mr. Peet arremete contra el Ministerio de la mujer

Mr. Peet continúa hablando en su programa luego de haber sido cancelado por sus comentarios machistas y xenófobos hacia las mujeres venezolanas.

Peter Arévalo comentó el rápido accionar del Ministerio de la Mujer por condenar sus comentarios denigrantes.

Incluso, afirmó que solo falta que lo tilden de ‘criminal’ y hasta lo meten preso por haber tenido esos comentarios fuera de lugar hacia las mujeres venezolanas

«Dicen que en el programa lanzamos comentarios denigrantes, xenófobos, ofensivos y que promovemos la violencia. Ta’ que soy un criminal, mejor fusílenme, ¿no? La celeridad con la que actúa en Ministerio de la Mujer es impresionante. Así deberían actuar para evitar tanta desgracia que hay en el país», acotó.

Asimismo, Mr. Peet criticó a todas las activistas y actrices que se han pronunciado por sus comentarios y les mando un contundente mensaje.

«A las activistas, a las actrices que se manifiestan y hacen eco, vayan a trabajar oe. En serio, trabajen vagas, en lugar de prestarse para la huev… Ya quisieran trabajar o ya quisieran tener mi dignidad, pero asumo el error de una broma mal contada, de un chiste mal hecho», dijo.