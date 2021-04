Compartir Facebook

Magaly Medina no se guardó nada nuevamente y es que, en un nuevo programa, cuadró a Rodrigo González, ‘Peluchín’, y aseguró que los verdaderos motivos de su separación solo lo saben sus amigos muy cercanos.

“Quienes nos conocen de cerca, que forman parte de nuestros amigos cercanos, pueden dar fe de la maravillosa pareja que hemos sido», indicó.

“Sólo mis amigos pueden explicarlo, pero no lo van a hacer. El resto no me importa, mi grupo cercano sabe. Creo que mi público se merece esta aclaración”, agregó.

FUE UNA ‘BELLA HISTORIA DE AMOR’

En una nueva edición de ‘Magaly TV La Firme’, la ‘Urraca’ recordó nuevamente su matrimonio con Alfredo Zambrano, al que calificó como “bellísima historia de amor”.

La conductora de televisión también aprovechó el momento para responder a Rodrigo González tras llamarla “buena actriz” por mostrarse feliz en redes sociales con el notario y terminar “de pronto”.

“Hemos tenido una bellísima historia de amor que siempre vivirá en mi corazón y recuerdos”, continuó.

