Magaly ‘cuadra’ al papá de Ethel Pozo: “Un Don nadie no me va a llamar mentirosa”

La popular ‘urraca’ no se quedó callada luego de las declaraciones del papá de Ethel y aseguró que hoy en su programa demostrará que Jorge Pozo sí la contactó.

Magaly Medina habló en su último programa sobre el caso de Jorge Pozo y hasta reveló que él se comunicó con ella para aparecer en su programa. Sin embargo, ahora, el papá de Ethel expresó en ‘Amor y Fuego’ que las palabras de la ‘urraca’ son una mentira.

De hecho, Jorge Pozo no solo negó haber hablado con Magaly sino que le pidió a la conductora de televisión que demuestre con pruebas que sí lo hizo. Magaly se enteró rápidamente de la situación y no pudo quedarse callada ni esperar unas horas más para poner en su lugar al ex de la ‘señito’.

Ella utilizó su cuenta de Twitter para revelar que efectivamente demostrará con pruebas que Jorge Pozo sí la contactó. “Lo demostraré esta noche. Como suelo hacerlo siempre, con pruebas irrefutables. No voy a permitir que un Don nadie me llame mentirosa”, escribió la ‘urraca’ en la red social.

Parece que el programa de hoy de Magaly Tv La firme se viene recargado para la ‘urraca’, pues estará dispuesta a desmentir la versión del papá de Ethel Pozo.

La conductora le dio con palo al padre de Ethel Pozo quien habló a las cámaras de ‘Amor y Fuego’ para hacer un llamado a su hija para que lo apoye por su delicado estado de salud que al parecer no podría cubrir.

Como se sabe Jorge Pozo padre de Ethel fue una figura paterna ausente durante el crecimiento de la hija que tuvo con Gisela, por ello la ‘Urraca’ tuvo fuertes palabras para el hombre quien ahora pide ayuda.

Asimismo, la periodista afirmó que Jorge Pozo se habría comunicado con su programa para contar su situación pero Magaly consideró que no era correcto darle pantalla al hombre.

“Nosotros lo hemos choteado en todos los idiomas. A uno de nuestras reporteras le ofrecieron que este señor estaba dispuesto a ponerse a llorar, estaba dispuesto a irse a llorar a Pachacamac, a donde la hija estaba para hacer su show”, señaló.

La conductora tomó el comportamiento del señor Jorge como un chantaje a su hija para que se haga conocido y pueda darle el apoyo que reclama.

“No va venir ahora alguien aprovechador a decir ahora ‘si no me das plata’ salgo en medios y hablo todo. No, eso es chantaje, vil chantaje”, sentenció.

