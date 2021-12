Magaly ‘da con palo’ a Ivana por elegir amigos de su esposo Beto Da Silva

Compartir Facebook

La conductora Magaly Medina cuestionó la seguridad de Ivana con su esposo Beto Da Silva pues al parecer la modelo lo tiene bien controlado al jugador.

Recientemente, la conocida como ‘princesita Inca’ dijo en el programa ‘En Boca de Todos’ que escoge con quien debe juntarse su esposo y Rodrigo Cuba sería uno de los amigos que acepta la modelo pues considera que es un hombre correcto.

Ante este panorama Magaly dijo que al parecer la modelo desconfía mucho de su pareja para pretender controlar su círculo social, pues es normal que la pareja tenga amigos y amigas por su lado siempre y cuando no se consideren como malas influencias.

«Demostrado que ella es la que le dice a Beto Da Silva, su esposo, con quién puede juntarse y con quién no. O sea no tiene amigos, y menos amigas… Eso demostró, además, una gran inseguridad de parte de Ivana», expresó con cierto grado de preocupación la periodista.

Como se sabe Ivana acaba de convertirse en madre y en todo momento Beto ha demostrado ser un esposo y padre excepcional pues se luce siempre cuidando de su hija y de Ivana.

Sin embargo, las muestras de cariño no serían suficientes para la influencer pues prefiere tener bien ‘chequeado’ al jugador.

Por su parte, Magaly recalcó que un matrimonio no funciona si no existe seguridad, confianza, respeto y libertad ya que el estar casado no es sinónimo de prisión sino de felicidad de compartir tu vida con la persona que amas.

«El matrimonio no es una prisión, no es que las personas dentro de un matrimonio no puedan tener amigos, ¿cómo que no pueden tener amigos? Si es parte del mundo, somos seres sociables… Ahora que tus amigos sean unos juerguerazos, por ejemplo Jean Deza… Me parece bastante invasivo…Solo el Gato Cuba», sentenció Magaly Medina.

«Es una tarea dura, sacrificada y dolorosa”, dijo Ivana Yturbe sobre la lactancia

La modelo Ivana Yturbe compartió una tierna fotografía dándole de lactar a su pequeña Almudena y confesó que no ha sido tarea fácil amamantar a su hija.

«Lactancia materna, Es una tarea dura, sacrificada y, muchas veces dolorosa, que se ha idealizado como algo súper lindo y romántico. Las mamis, aún sabiendo todo lo que conlleva, literalmente seguimos “poniendo el pecho” por nuestros bebit@s, es que por ellos ¡todo!», escribió en su post.