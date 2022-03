Magaly defiende a Brunella Torpoco: “una chica que está trabajando, no le roba a nadie”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Magaly Medina no fue ajena a la lamentable decisión de la salsera Brunella Torpoco de dejar la música por culpa de sicarios que la amenazan de muerte si no paga cupos.

En la última edición de ‘Magaly TV, La Firme’, la periodista presentó un informe acerca del perfil de Brunella Torpoco, desde su barrio en el Callao, y cómo sus sueños se han visto truncados a manos de las magias.

También puedes ver:“Johanna San Miguel barrerá el piso con él”: Magaly sobre posible ingreso de Renzo a EEG

“Es una pena que ella sienta miedo por su familia, de repente ella puede cuidarse, pero tiene miedo por su familia que sigue viviendo en el barrio de Chacaritas. Ella está trabajando para sacarlos adelante, para darles una mejor vida, para trasladarlos a otro barrio un poco más tranquilo”, dijo al comienzo.

“Ella está trabajando, esta chica no le está robando a nadie, sin embargo, estas bandas mafiosas te piden un cupo para que puedas cantar y si te ven triunfar te piden un cupo porque estás triunfando. Díganme por qué una mujer trabajadora le tendría que pagar un cupo a estos delincuentes. (…) No sé cómo le pueden hacer esto a alguien chalaco, ella es de ahí, su familia es de ahí (…) Nosotros creemos que esta chiquita daba para muchísimo, su éxito es a punto de trabajo, no le debe nada a nadie”, acotó.

También te puede interesar: Amy Gutiérrez confiesa ser pansexual: “me he besado con una mujer”

«La vida de un peruano no vale nada»

“Todos los peruanos sabemos que vivimos momentos graves e incontrolables por las calles, nadie está a salvo, esa es la verdad. Y ahora los grupos delincuenciales y las bandas han crecido. Los sicarios todos los días tiñen de sangre nuestras calles y dejan sin padres, sin hermanos, sin hijos a familias completas”, dijo en un comienzo.

“Todos los días vemos en los noticieros que un motociclista pasó y acabó con la vida de un padre trabajador, de un joven empresario, de una chica trabajadora. La vida de un peruano hoy en día en la calle no vale nada, creo que por 200, 300, 400 o 500 soles se manda a matar a quien le dé la gana”, agregó muy indignada.

Como se sabe, el Perú se ha convertido en tierra de nadie, pues delincuentes se han apoderado de las calles, y ante la falta de autoridades, algunos vecinos se ven en la obligación de tomar medidas a fin del bienestar común, a pesar de poner en peligro sus vidas.

Mira también: Niña corrió tras su padre cuando era secuestrado: días después aparece muerto