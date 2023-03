Magaly defiende a María Pía por su programa: “Su rating es mayor al de Ethel Pozo”

Compartir Facebook

Magaly Medina sacó las ‘garras’ por el programa de su mejor amiga, María Pía Copello y asegura que hace una buena conducción.

La conductora afirma que la ex animadora hace un buen trabajo como presentadora y que incluso le gana en rating al programa América Hoy que lleva años al aire al mando de Ethel Pozo. Magaly dio detalles a través de una transmisión en vivo en Instagram.

Lo único que cuestionó es que la ‘Carlota’ no era para la co conducción con María Pía: “Yo no le hubiera puesto de co conductor a la Carlota, no, yo no se lo hubiera puesto y en unos cuantos días haré mis comentarios”, indicó.

Además, la ‘Urraca’ asegura que el rating es mucho mayor que la de Ethel Pozo: “Han estado con un rating bajo, pero el rating es mayor al de América Hoy, se fijan en el rating de María Pía, pero no en el de Ethel, de la retoques y de la tontita, tienen 4 puntos todos los días y nadie le dice nada. María Pía hace 6 puntos, el viernes hizo 7.1, entonces hay que ser un poquito equilibrados”, concluyó.