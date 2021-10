Magaly desmiente a la ‘Señito’ por afirmar que Melissa estaría en su programa

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Con la lengua afilada salió nuevamente al ruedo la popular ‘Urraca’ a desbaratarle el circo a Gisela Valcárcel tras dar a entender que Melissa Paredes y su bailarín Anthony Aranda estaría hoy sábado en su programa de baile Reinas del Show.

La conductora de Magaly La Firme invitó al público a que n ose dejen engañar por lo que dice la producción de la ‘Señito’ pues al parecer ni Melissa ni Anthony pisarían el programa concurso tras el bochornoso ampay que ambos protagonizaron dejando mal parada a Melissa pues aun se encuentra casada con el futbolista Rodrigo Cuba.

«Gise, no te pincho el globo, hay que decirle al público que no se deje engañar, no va estar Melissa mañana en el programa de la Gise, yo creo que ella debe haberse sentido fastidiada y molesta… «, expresó en un momento la ‘Urraca’.

Y es que a raíz de todo ese escándalo mediático se estaría buscando generar más polémica para incrementar el rating del programa de la rubia conductora sin embargo nada de lo que dirían sería cierto ya que la actriz y madre Melissa estaría pensando muy bien las cosas junto a su aun esposo Rodrigo Cuba.

Según Magaly ni Melissa ni Anthony habrían grabado junto a los concursantes de Reinas del Show como era costumbre tras cada presentación.

«Pero, les cuento, porque yo no me lo voy a callar, ella, su productor, la gente que funge de jurado están tratando de decir ‘mañana van a estar aquí’… Mentira, Melissa no va a ir… Te va a crecer la nariz como pinocho por mentir«, sentenció entre risas Magaly Medina.

Magaly Medina ‘chanca’ a Melissa Paredes por hacerse la víctima: “Fue a echarle la culpa al marido”

La popular ‘urraca’ le dio con palo a Melissa Paredes tras el descargo que hizo en su programa en el que quiso dejar mal parado al ‘Gato’ Cuba.

“Ella fue sin prepararse, fue a victimizarse, a no reconocer lo que había hecho, fue a echarle la culpa al marido. ¿Qué le vamos a creer a Melissa Paredes que el esposo sabía que le gustaba el bailarín? (…) No ves que un hombre se va a quedar a dormir contigo en tu cama tranquilo con esa noticia… No pues, ¿a quién quieres engañar?”, sentenció la ‘urraca’.

Además, la ‘urraca’ asegura que nadie le dio una buena asesoría a Melissa porque lo único que debió hacer es pedir disculpas. “Yo creo que si tú me pescas una infidelidad, en lugar de sacarle provecho a eso, me dices: ‘acepta que fuiste infiel, pide disculpas públicas humildemente, la gente te va a crucificar, pero habrás dicho la verdad’. Nadie le dijo eso, que sea sincera”, comentó.