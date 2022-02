Magaly dice que ‘Shey’ perdonó a Sir Winston solo por lujos y se defiende: “Yo sé lo que valgo”

Compartir Facebook

La popular ‘urraca’ dejó entrever que Sheyla estaría justificando el accionar de Sir Winston por todas las comodidades y lujos que tiene al estar con él.

Magaly Medina entrevistó el día de ayer a Sheyla Rojas por la reciente crisis que vivió en su relación con Luis Galarza, más conocido como Sir Winston. La conductora de televisión le preguntó a la popular ‘Shey Shey’ por los recientes problemas que tuvo con su pareja.

Y es que Sheyla, estuvo dejando indirectas en redes sociales aludiendo a una posible infidelidad de Sir Winston. Sin embargo, en la entrevista dejó en claro que todo se trató de un fuerte episodio de celos de parte de ella, la situación llegó a tanto que ‘Shey Shey’ agarró todas sus cosas y se fue a República Dominicana.

“Quizás yo lo tomé a mala, porque a mí esas cosas no me gustan… después te pones a pensar quizá soy una exagerada, en ese momento me molesté”, dijo Sheyla.

“O sea, ¿lo que tú encontraste solo fue una conversación donde él le decía ‘mi reina’ a alguien?… ¿Te estás echando la culpa tú? Tú estás diciendo yo exageré, yo me encolericé, ¿o estás tratando de disculparlo para justificar que has regresado a la casa donde vivías con él? (…)”, inició diciendo Magaly.

“Te da vergüenza contar qué es lo que viste realmente y que te afectó a tal punto de irte, y que no quieres perder esa casa maravillosa, los engreimientos que él te da, el estilo de vida que mantienes ahí, de repente eso para ti eso es más importante y estas pasando por alto la falta de respeto”, agregó.

“Yo sé lo que valgo”

“Yo sé lo que valgo, sé lo que entrego en la relación, yo no aguanto pulgas… A ver, a ver, a ver, para eso yo sé lo que valgo y yo sé que si yo estoy soltera hombres no me van a faltar y eso él lo sabe perfectamente, yo estoy con él, muy aparte de los lujos, él me da tranquilidad y mucha paz… me da estabilidad… En esos momentos a veces no piensas en los momentos bonitos, yo a Luis yo lo amo”, respondió Sheyla dejándole en claro a la ‘urraca’ que no está con él por los lujos que tiene.

