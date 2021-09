Magaly emocionada felicita a Deyvis y Cassandra por embarazo

Compartir Facebook

La conductora Magaly Medina felicitó a Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de la Madrid por el angelito que ya está en camino.

Como se sabe, el cantante de cumbia compartió a través de Instagram la llegada de la cigüeña y tras el anuncio, figuras del espectáculo no dudaron en felicitarlo. Una de ellas fue la popular ‘Urraca’ que difundió el video del cumbiambero: “Mil felicidades @casemaze @deyvisorosco”.

Cabe indicar que la noticia del embarazo fue dada por Deyvis Orosco y la misma Cassandra Sánchez, quienes hace algunos días estaban por Madrid visitando a la familia.

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez se convertirán en padres por primera vez

Con el corazón a mil y con las emociones a flor de piel Deyvis usó su cuenta oficial de Instagram para compartir un breve pero emotivo video donde figuran diversas fotos con Cassandra en diferentes situaciones y lugares evidenciando el fuerte amor que los une y para finalizar una ecografía daría la gran noticia.

“Ustedes estuvieron en los momentos más difíciles que la vida me puso, jamás podré olvidar el día que perdí a mi padre y todo lo que me tocó vivir cuando era solo un chico , pero en cada paso que di siguieron conmigo, es por eso que desde el fondo de mi corazón hoy comparto el regalo más maravilloso que la vida me ha dado. Gracias Dios , gracias papá, gracias mi amor @casemaze”, fue el mensaje que escribió junto al video.

Como se sabe Deyvis y Cassandra llevan juntos desde el 10 de diciembre del 2018 y fue ella quien dio la noticia a través de sus redes sociales con el famoso ‘bomboncito de la cumbia’ desde ese día el amor, respeto y confianza fue creciendo entre la pareja.

El año pasado el hijo de popular Johnny Orosco le pidió matrimonio a la hija de Jessica Newton en una cena muy romántica apropiada para la ocasión desatando la emoción en sus seguidores quienes han visto de cerca como la relación se ha ido reforzando.

