«Ahora quiere dar lecciones de moral», Magaly explota contra Mariella Zanetti por criticar su trabajo

Magaly Medina respondió sin pelos en la lengua contra Mariella Zanetti quien criticó su trabajo al exponer las imágenes de una presunta infidelidad del esposo de Maju Mantilla.

La conductora se enojó al conocer las palabras de la actriz cómica quien habría puesto en tela de juicio el trabajo de su producción.

Le dijo de todo

En el último programa de Magaly Tv la Firme, la conductora increpó a Mariella Zanetti tras opinar sobre las recientes imágenes emitidas en su programa.

Imágenes donde se ve al esposo de Maju entrando a un hotel con otra mujer.

«Es una persona que está en vigencia… cuando se trata de una persona mediática, toda la atención pública va a caer sobre esa persona, dijo la periodista.

«Quien tiene que dar la cara, el no poder explicar qué hacía su esposo en el gimnasio o en el spa, es ella la que pobre, tiene que estar avergonzada, por más de que ría o baile, ella tiene que estar fastidiada», empezó diciendo la pelirroja.

Es así que mencionó que ahora Mariella Zanetti desea salir en defensa del matrimonio en crisis.

Incluso, recalcó que ella no es una persona mediática por lo que no debería opinar sobre otras relaciones.

«Ahora viene Mariella Zanetti a darnos lecciones de moral que no pues, bueno, si ella lleva así su matrimonio ese es su problema«, empezó diciendo.

» Si ella es una más del clan de Maju, que ya no quedan, casi ya no quedan, ya no quedan las mujeres así», agregó muy molesta. «Mejor, como ella no es mediática, por eso, ni siquiera sabemos con quién vive. Nadie lo conoce», agregó.

Además, remarcó que el presunto mal entendido se pudo haber evitado si Gustavo hubiera asistido al gimnasio del hotel junto con Maju y la amiga en cuestión, Mariana de la Vega.

Ya que un encuentro entre los dos solos dejó mucho que pensar sobre el esposo de Maju.

Pues Gustavo Salcedo quien hasta el momento ha negado que se haya tratado de una infidelidad.

«Cuando los hombres salen con una mujer, salen también con sus esposas, generalmente, porque no se puede dejar ninguna falta de respeto, ser no solo parecer», dijo la ‘Urraca’.

¿Qué dijo Mariella?

Mariella comentó para un medio local lo que pensaba sobre las imágenes del esposo de Maju y fue directo en contra de Magaly Meidna.

La cómica recalcó que tiene un cariño especial hacia Maju Mantilla.

“Hasta no tener pruebas contundentes no podemos ser tan ligeros y simplemente sacar una noticia por un tema económico, sin pensar en la familia”, dijo.

Asimismo, remarcó que no le funcionó el disque ampay porque no pudo demostrar una infidelidad.

“Yo sentía que como no le ligó el ampay porque para ella (Magaly) era bien fácil sacar un registro del ingreso del hotel, si se había metido a una habitación o no», dijo.

Finalmente, señaló que si no tenía pruebas de una infidelidad no debió exponer las imágenes de Salcedo con la otra mujer.