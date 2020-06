Magaly explota por SIS

Compartir Facebook

Pese a que muchas personas fallecen por falta de atención en un hospital del Estado, Magaly Medina reveló que tiene SIS (Seguro Integral de Salud), el cual debe estar dirigido a personas en situación de extrema pobreza.

“Tengo SIS, amanecí un día y tenía SIS”, comentó apenada la ‘urraca’ que al enterarse que tenía este seguro del Estado le dio “avergüenza”

“Pensé que alguien me había hackeado y me habían inscrito en el SIS. Considero que en este país hay personas muchos menos afortunadas, que ciertamente lo necesitan. ¡Oh maravilla! El SIS me había afiliado de manera automática porque en sus datos yo soy una persona de extrema pobreza. Con razón no llegan los bonos a la gente que lo necesita, de repente también tengo bono”, dijo en son de burla.