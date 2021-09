Magaly expone a Brunella con ‘detallito’ que le hizo por su cumpleaños a Richard

Compartir Facebook

La popular ‘Urraca’ habló de ‘Baby Brune’ después de festejarle a lo grande el cumpleaños a su pareja el político Richard Acuña.

En la última emisión de Magaly La Firme la periodista comparó el detallazo que le preparó Brunella a Richard con el video clip de Micheielle Soifer y lo tildó de ‘plagio’ al no haber sido totalmente original con su sorpresa romántica.

Medina expuso las similitudes de las locaciones que se usaron para el cumpleaños de Richard y es que el gran parecido con el video clip ‘Bye Bye’ de ‘La Soifer’ el cual fue grabado en Ica en el desierto de Paracas.

«Le celebró el cumpleaños a su Richard Acuña en el desierto de Paracas, ¿adivinen a quién se le copió la idea? A la Michelle Soifer… Se gastó su buena platita para hacer eso», dijo la conductora entre risas y muy fiel a su estilo.

Mientras se pasaba el informe que tenían preparado sobre Brunella Horna y su gesto romántico para su pareja se dejó entrever que al mismo estilo que su suegrito César Acuña, ella estaría también ‘plagiando’ la idea de la Michy.

Brunella Horna cuenta que no tiene apuro en casarse con Richard Acuña

La modelo de 25 años, Brunella Horna, fue consultada en el programa ‘En boca de todos’ si le dio ‘pica’ que su amiga Ivana Yturbe se haya casado antes que ella, y es que la chiclayana volvió a sacar pecho por su pareja Richard Acuña, quien ha sido cuestionado públicamente por no proponerle matrimonio luego de cuatro años de romance.

La joven modelo, fue confrontada por la misma Ivana Yturbe, quien se prestó para jugarle una broma a su ‘pinky’. “ ¿Te sacó ‘pica’ que Beto da Silva me haya pedido la mano con tan solo seis meses relación sentimental, mientras tú tienes cuatro años con Richard Acuña y no te pide matrimonio?”, consultó Ivana.

Ante esto, Brunella Horna respondió: “Cada pareja tiene su tiempo, cada pareja tiene su etapa. Yo no me voy a picar por la felicidad de mis amigas. No hay apuro, todavía no me quiero casar”, dijo entre risas la curvilínea.