«Magaly fue la guardiana de mi matrimonio» Pedro Suárez Vértiz reveló por qué nunca fue ampayado

Pedro Suárez Vértiz utilizó sus redes sociales para revelar los motivos por los que nunca pensó ser infiel en su matrimonio. Él indicó que Magaly Medina tuvo mucho que ver, ya que reconoce que la ‘Urraca’ es una de las paparazzis más avezadas del Perú. Ante ello, contó detalles de cómo considera a la conductora de televisión en tantos años de carrera musical. Cabe resaltar que Medina no tiene reparos en ampayar a cualquier persona y, por eso, muchos han caído en los sonados ‘ampays’. Conoce más detalles en la siguiente nota.

«De pensar en el ampay, se me aflojaba el estómago»

A través de sus redes sociales, el recordado rockero Pedro Suárez Vértiz se atrevió a contar pasajes de su vida cuando estaba en los escenarios. De igual forma, resaltó la figura en el medio de Magaly Medina, a quien considera que no tiene reparos en ampayar sea a quien sea. Incluso, la considera una de las paparazzis más avezadas del Perú. Ante ello, reveló que nunca se le pasó por la mente ‘sacar los pies del plato’, pues sabía que las cámaras de Magaly estarían ahí. Con respecto a su esposa, contó que encontró en la ‘Urraca’ una «guardiana».

«Magaly siempre ha sido el termómetro de mi vida. No sólo en lo artístico, sino fundamentalmente en en lo personal. Porque Magaly no perdona a nadie. Es una de las paparazzi más avezadadas, que he conocido en mi vida. Y siempre lo he tenido claro. Mi esposa Cynthia encontró una guardiana de su matrimonio y Magaly no tenia idea de ello», mencionó el rockero nacional.

«Porque cuando me sentía atraído por tantas mujeres hermosas que la fama te otorga, no más de pensar en el ampay, se me aflojaba el estómago y ni conversar me provocaba. Por eso me he portado muy bien. Porque Magaly era mi ayudín. En lo artístico Magaly me ponía la vara muy alta», añadió en su publicación en Instagram.

Pedro Suárez Vértiz lanzó un nuevo tema musical

Desde el 2007, Pedro Suárez Vértiz fue diagnosticado con disartria secundaria por un síndrome neuromuscular bulbar. Por ello, el artista se vio obligado a despedirse de los escenarios y de lo que más le apasionaba, cantar. Ante ello, la enfermedad lo obligó a descansar y mantenerse en casa, pese a esto sus canciones siguen sonando como si ayer se hubieran anunciado.

Sin embargo, el artista prefirió no alejarse de su público y a través de su celular, casi todos los días deja un mensaje a sus seguidores. Por ello, se refiere a diversos temas que puedan pasar referente a la coyuntura. Cabe resaltar que en algunas ocasiones ha sido criticado por sus declaraciones, pero de igual manera el público le ha mostrado su cariño.

A través de una publicidad para la marca de yogurt «Yoleit», Pedro Suárez Vértiz anunció su regreso a la música sorprendiendo a muchos internautas en redes sociales. El cantante y referente del rock de nuestro país reapareció interpretando una canción, pero esta vez lo logró gracias a la inteligencia artificial y una campaña de Yoleit.

Además, el propio cantautor se atrevió a contar más detalles de este hecho en su cuenta de Instagram. «Antes de dejar de vocalizar, escribí una canción que nunca pude grabar. No pasó de un demo. Quien diría que hoy, 12 años después, podría cantarla gracias a la inteligencia artificial», contó Pedro Suárez Vértiz agradeciendo a la marca que lo trajo de vuelta y a su público.