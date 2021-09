Magaly indignada con Richard Swing por llevar agua Evian a SJL

Compartir Facebook

Magaly no lo pasa al popular personaje de Richard Swing y es que después de que el distrito de San Juan de Lurigancho quedara desabastecido de agua Swing no dudó en llevar su apoyo a los pobladores sin embargo un pequeño detalle fue criticado por la ‘Urraca’.

El popular ‘asesor político’ sorprendió al llegar a la zonas más alejadas del distrito limeño para llevarles unas botellas de la más costosa marca de agua envasada, aunque solo llevó algunas botellas, según la presentadora de espectáculos, que no dudó en ‘darle con palo’ por no haber llevado algo que realmente la gente necesitaba y solo sería parte de su «politiquería barata«.

«Hizo esta huachafada, de lo más terrible y censurable… Les llevó unas cuantas botellitas de agua Evian, abrió su billetera miserable y les dio 10 solcitos a cada uno, intentó cambiar su imagen porque lo hace por politiquería barata… Aprovechándose de la pobreza y de gente humilde, por su puesto que llevó una cámara», expresó muy indignada.

Pues la periodista no soportó que Swing se ‘colgara’ de la necesidad de las personas para hacer acto de presencia con su ‘ayuda’, según dijo Magaly todo esto sería pura estrategia de parte de Richard para ganarse el cariño de la gente.

Duras críticas

Y es que el agua Evian tiene un costo elevado en el mercado por lo que Magaly cuestionó su apoyo ya que con lo que se gastó en las botellas pudo haber traído una cisterna que abastezca a más pobladores.

«Lo que ellos quieren es agua, quien toma agua Evian, por qué no compró camiones cisterna en vez de estar llevando agua Evian… Comprarle un camión entero, no les lleves 4 botellitas de medio litro», sentenció Magaly Medina.

Magaly Medina llamó “ridícula” a Gisela Valcárcel: “Salió por la puerta de atrás”

La popular ‘urraca’ se refirió al encuentro que tuvo con la ‘señito’ en un restaurante y dijo que la ‘Gise’ se comportó como una diva.

Magaly Medina confirmó que efectivamente sí estuvo con ‘Gise’ en el mismo restaurante, pero ella no lo sabía. La ‘urraca’ nunca la vio hasta que le avisaron que estaba en el mismo lugar que ella.

“Yo no me crucé con ella, no la vi, cuando fui al baño me dijeron que estaba en alguna parte de la sala, pero la verdad a mí me va y me viene quien está sentada allá en la sala”, dijo Magaly.

A propósito de dar detalles de lo ocurrido, la ‘urraca’ le dijo “ridícula” a la ‘señito’ y aprovechó para mandarle su ‘chiquita’. “La ridícula de Gisela estaba en un restaurante donde casualmente yo también estaba. Parecía que era la primera vez que salía en mucho tiempo en almorzar. Hacía todo para sus redes sociales. Todo el rato se la pasó hablando por su celular en lugar de estar hablando con sus amigas”, comentó.