Magaly ‘jala orejas’ a mujeres que afirman ‘que se les va el tren’

La conductora de televisión líder de la farándula peruana Magaly Medina, aprovechó su llegada en redes sociales para mandar un contundente mensaje a todas las mujeres fanáticas de ella y su programa sobre un tema bastante comentado.

Todo parece ser gracias a que Magaly Medina se encuentra bastante decepcionada de muchos comentarios que leen redes respecto a la desesperación de varias mujeres debido a que se les está “yendo el tren” y respecto a este mensaje no dudó en aconsejarlas y ponerle un alto a esta forma de pensar.

La conductora de televisión fue bastante puntual en su mensaje y mencionó que ahora no pueden dejar de lado sus metas que es lo principal en la vida y que si quieren realmente preocuparse por tener hijos ya hay varios métodos para que no se les pase esta etapa y puedan seguir con su vida tranquilamente y no depender de ningún hombre o alguna pareja sentimental para llevar a cabo esta etapa que tanto anhelan.

Ante esto la urraca también puntualizó que hay muchas cosas más importantes que tener un hijo siendo tan jóvenes, entre ellas estudiar, tener trabajo y conseguir estabilidad económica y mental para recién poder preocuparse en cosas secundarias como tener un hijo o mantener una familia, que para la propia conductora es algo que requiere de muchas etapas previas.

Este mensaje fue aplaudido en redes sociales por varios de sus seguidores quienes opinan de la misma manera que Magaly al ser tan dura y directa para dar un mensaje que muchas mujeres necesitan escuchar.