Magaly lanza indirecta a Jessica Newton: “Tengo buenos amigos que no necesitan flashes”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La popular ‘urraca’ no se guarda nada y lanzó en redes sociales una tremenda indirecta para Jessica Newton, con quien hasta hace poco mantenía una amistad.

Magaly Medina y Jessica Newton parecen estar cada vez más lejos de retomar su relación de amistad. La popular ‘urraca’, fiel a su estilo, decidió pronunciarse una vez más en redes sociales sobre su relación con la organizadora de certámenes de belleza.

La conductora de televisión compartió a través de sus historias de Instagram una imagen en la que usuarios le aplaudían el haber culminado su amistad con Newton. Magaly secundó esos comentarios y explicó que afortunadamente, ella tiene buenas amistades que están fuera del ojo público.

“Felizmente, tengo buenos y grandes amigos que están conmigo en los buenos y malos tiempos. Ellos no necesitan de flases o followers. Les encanta su anonimato”, escribió la ‘urraca’.

Cabe señalar que todo empezó porque Magaly compartió imágenes del nacimiento del pequeño Milan, hijo de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez. En ese momento la pareja decidió dejar de dirigirle la palabra a la ‘urraca’ y quitarle el título de madrina.

Luego de eso Jessica Newton entró al problema y todo desencadenó en una serie de dimes y diretes entre la familia Newton y Magaly Medina.

Mire también: Luciana se pronuncia tras constantes ataques: “Basta, tengo miedo de caer en depresión”

En la última edición de Magaly Tv La Firme la conductora habló fuerte y claro sobre la relación que tiene actualmente con la empresaria Jessica Newton y es que después de la polémica generada por no ser parte de la vida de Milan, Magaly Medina aclaró diversos puntos.

Como se sabe Jessica usó sus redes para comentar el mencionado caso entre su hija, su nuero y Magaly afirmando que la ‘Urraca’ no sabe medir sus límites y no sabe respetar una amistad, declaraciones que enfurecieron a Magaly pues en ningún momento sintió que haya cruzado un límite con la familia Orosco Newton.

«Hay que ser consecuentes con lo que uno dice y no estar con dobleces, a mi todo el mundo me dijo que no me hiciera amiga de ella, mucha gente no voy a decir nombres. Hay unos que sí, fueron brujos. Yo creo que si quieres ser delicada y elegante, y lo quieres decir en privado, está bien», dijo.

Además: Franco Cabrera entierra a Ethel Pozo y se luce con joven arquitecta