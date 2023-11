«Qué ridícula», Magaly Medina ‘le da con palo’ a Jossmery Toledo por usar seguridad personal

Magaly Medina no fue ajena a las recientes imágenes que se difundieron de Jossmery Toledo donde se le puede ver asistiendo a un concierto con su personal de seguridad.

La conductora la tildó de ‘ridícula’ por haber recurrido a esas medidas tras haber denunciado que fue agredida verbalmente por Kiara Fuentes, hermana de Rosa Fuentes.

Se burla

La periodista llamó ridícula a Jossmery Toledo por llegar a un concierto con seguridad privada.

Para la ‘Urraca’, las autoridades no deberían darle medidas de protección ante los ataques de Kiara Fuentes, hermana de Rosa Fuentes, pues ella simplemente reaccionó a lo que sucedió con Paolo Hurtado.

Además, Magaly afirmó que Jossmery sigue haci+endose la víctima y es que lo que hizo no ha sido ni será de agrado para el público por haberse involucrado con un hombre casado.

«Pero que cosa quiere que la gente en la calle no le grite o le diga alguna cosa, así es la gente desgraciadamente es así», afirmó la periodista.

Es así que Magaly hasta se burló de la ex policía y aseveró que; «Ni las divas se han atrevido a tanto».

Asimismo, afirmó que Jossmery es una ‘huachafa’ por recurrir a seguridad personal cuando es ella quien se ha buscado la antipatía del público.

«Solo por que una mujer le dijo dos buenos insultos y por eso ya pide medidas de protección, no pues tampoco«, aseveró la ‘Urraca’.

¿Jossmery continúa con indirectas?

Jossmery Toledo se hizo presente en el “Sexy Halloween”, concierto que se realizó en el estadio de la San Marcos. Al lugar, la expolicía llegó con fuerte resguardo policial y no dudó en cantar a viva voz diversos temas.

La expolicía estuvo junto a un grupo de amigas y se les vio bastante animosas en todo momento. Por ello, Jossmery Toledo y compañía no dudaron en cantar a viva voz el tema “Dices”, de “De la Ghetto”.

Esto habría sido algo “normal”, sin embargo, escondería un mensaje oculto. El video que fue compartido en redes sociales generó todo tipo de reacciones por la letra de la canción.

«Dice que no me quiere, pero siempre vuelve conmigo, y así no se puede», fue lo que entonó Jossmery Toledo, mirando defrente a la cámara y hasta señalando con el dedo, mientras que una amiga suya grita detrás de cámara: «¡Perro!». Esto fue compartido en las historias de Instagram de una de las asistentes. ¿Le dedicó el tema a Paolo Hurtado?