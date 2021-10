Magaly ‘le da con palo’ a Macarena Gastaldo por propiedades que no están a su nombre

Compartir Facebook

Magaly Medina fue directo a la yugular cuando le tocó entrevistar a Macarena Gastaldo quien ha sido señalada por su ex ‘pinky’ Paula Manzanal como una persona que evadía impuestos con su empresa de venta de aparatos tecnológicos.

Macarena Gastaldo dio la cara para rechazar las acusaciones de Paula Manzanal, pues la ex chica Tulum decía que Maca no trabajaba acorde a la ley. Sin embargo la argentina admitió que tenía propiedades a nombre de otras personas.

En una entrevista para “Magaly TV: La Firme”, la modelo argentina fue consultada sobre el destino de la camioneta Mercedes Benz, que manejaba anteriormente, a lo que ella respondió que ya la había vendido, pese a que no estaba registrada a su nombre.

Magaly Medina encaró a la popular ‘Chica Tulum’ y le preguntó si se trataban de testaferros. “¿Cómo vas a vender algo que no está tu nombre? ¿Por qué tendrías propiedades a nombre de terceros?”, cuestionó la conductora de televisión.

La argentina se defendió asegurando que no evadía impuestos: “Yo puedo tener propiedades a nombre de quien yo quiera. No importa que no estén a mi nombre. Yo tengo la constancia que yo las he pagado”, acotó.

Sobre la inversión de casi 20 mil dólares que hizo en importación de equipos tecnológicos, Macarena Gastaldo sostuvo que el monto fue solventado junto a las personas con las que conformó su empresa.

Pancho Rodríguez intervino en la pelea de Macarena Gastaldo y la mamá de Paula Manzanal

Macarena Gastaldo reveló que en medio del altercado con la mamá de Paula Manzanal estuvo Pancho Rodríguez y él la ayudó.

El enfrentamiento entre Macarena y Paula no para, desde que la ‘gaucha’ le dijo prostituta a ‘la Manzanal’ las peleas se intensificaron. Esta vez porque la mamá de Paula habría entrado al enfrentamiento para defender a su hija, atacando a Macarena, según indicó la argentina.

“Agarra una copa de vidrio, me la quiere tirar en a cara y mis amigos le agarran la mano (…) estoy traumada porque si me hubiera tirado eso ahora estaría desfigurada”, explicó Macarena sobre el ataque que habría sufrido.

Y también explicó cómo fue la participación y ayuda de Pancho Rodríguez para que la situación no se agrave más. “Yo sé que la señora se retiró, no sé si se fue o la sacaron, pero sí sé que estaba consumiendo alcohol (…) Él estaba ahí, ni siquiera vi a Panchito, él trató de apaciguar las cosas. Coincidencias del lugar, yo estaba ahí, y estaba la mamá de Paula, todo fue coincidencia, ni siquiera había visto a Pancho”, comentó Macarena.